Пока все молчали о свадьбе: удалённый пост гостя раскрыл истинный масштаб торжества Тейлор Свифт

Владелец сети кинотеатров AMC Theatres Адам Арон, присутствовавший на свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опубликовал в соцсетях подробный рассказ о церемонии, а затем удалил его. Однако поклонники пары успели сделать скриншоты, и детали праздника теперь активно обсуждаются в интернете.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тейлор Свифт

По описанию Арона, организаторам удалось превратить пространство арены в уютное камерное место. Зал украсили в бело-персиковых и зелёно-белых тонах, создав атмосферу загородного сада с живыми цветами, деревьями и фотографиями молодожёнов из детства. Клятвы пары он описал как личные, эмоциональные и трогательные.

Трэвис появился на церемонии в белом смокинге, а Тейлор — в белом свадебном платье с длинной фатой. После обмена клятвами супруги обменялись кольцами. Затем гостей ждала вечеринка в стиле Secret Garden — с огромными подсвеченными деревьями, живой музыкой и угощениями. Особый акцент Арон сделал на том, что в свадебный уикенд пара перечислила на благотворительность 26 миллионов долларов.

Напомним, роман певицы и футболиста начался ещё в 2023 году. Тогда Трэвис рассказывал, что пытался передать Тейлор браслет со своим номером телефона на её концерте Eras Tour, но так и не смог это сделать. Однако судьба всё же свела их вместе, и спустя три года отношений они официально стали мужем и женой.