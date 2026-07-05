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Лица стали одинаковыми: Надежда Бабкина разоблачила ложные ориентиры современной молодёжи

Шоу-бизнес

Народная артистка России Надежда Бабкина высказалась о современных ценностях и ориентирах молодого поколения. По мнению певицы, многим юношам и девушкам сегодня не хватает внутренней определённости и стремления к собственному развитию.

Надежда Бабкина
Фото: commons.wikimedia.org by Council.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Надежда Бабкина

В ответ на вопрос о том, каких ценностей не достаёт молодёжи, Бабкина заявила, что главная проблема — погоня за внешними шаблонами и отсутствие индивидуальности. Она считает, что молодые люди слишком увлекаются пластическими операциями и пытаются подражать друг другу, вместо того чтобы искать свой уникальный путь.

"А то все как одно лицо. Накачают губы выше носа и всё остальное. Будьте сами собой. Ставьте перед собой цели и задачи и достигайте их. И всё", — заявила певица, чьи слова приводит Telegram-канал "Светский хроник".

Артистка подчеркнула, что настоящий успех приходит не от внешних изменений, а от внутренней работы и целеустремлённости. Она призвала молодёжь не тратить время на пустые подражания, а сосредоточиться на том, что действительно важно: на развитии, учёбе и построении собственной жизни.

Слова Бабкиной вызвали неоднозначную реакцию в интернете. Одни пользователи поддержали её, согласившись, что стремление к одинаковости и погоня за модными процедурами действительно стали массовым явлением. Другие сочли высказывание излишне категоричным и отметили, что каждый имеет право распоряжаться своей внешностью по своему усмотрению.

Ранее Надежда Бабкина высказывалась и об использовании искусственного интеллекта в музыке, предостерегая от полного ухода в технологии, чтобы не потерять "собственное мышление" и не перестать "чувствовать разницу между живым и созданным".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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