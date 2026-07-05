В жизни всё совсем не так: честный рассказ Бузовой лишил фанатов иллюзий о беременности

Будущая мама Анна Бузова, младшая сестра известной телеведущей и певицы Ольги Бузовой, поделилась с подписчиками подробностями своего состояния на последних неделях беременности.

Фото: instagram by личный аккаунт Анны Бузовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Бузова

Сейчас она находится на 35-й акушерской неделе и за этот период набрала 12 килограммов. При этом, по её словам, внешние изменения не всегда заметны окружающим.

В личном блоге Анна объяснила, что эффект "незаметной" беременности создаётся благодаря специально подобранному гардеробу. Девушка предпочитает вещи свободного кроя, которые скрывают округлившийся живот, и это вводит в заблуждение многих зрителей.

"Многие говорят: "Анюта, ты как будто вообще не беременна". Девчонки, у меня уже огромное пузо, просто в жизни всё выглядит совсем не так, как на красивых фотографиях", — рассказала сестра Ольги Бузовой.

По словам Анны, в реальной жизни будущие мамы редко ходят с открытым животом, несмотря на обилие подобных кадров в интернете. Она считает, что большинство фото с оголённым животиком делаются специально для соцсетей или профессиональных съёмок, а в повседневности женщинам удобнее носить более закрытую и комфортную одежду.

Напомним, на днях СМИ сообщали, что Ксения Собчак и Ольга Бузова совместно выступили на корпоративе в Омске в честь 30-летия одного из крупнейших сибирских холдингов. За вечер Собчак получила 5 млн рублей, а Бузова — 5,5 млн рублей.