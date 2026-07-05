Миллионные гонорары больше не в приоритете: популярная артистка выбрала камерный зал в Москве

Певица MIA BOYKA (Мария Бойко) готовится к нестандартному концерту. Вместо многотысячных залов она выступит на небольшой площадке в центре Москвы. Информацию о предстоящем событии подтвердили организаторы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mia Boyka

Вход на танцпол будет стоить около трёх тысяч рублей. Если все билеты будут проданы, общая выручка мероприятия превысит 600 тысяч рублей. Для сравнения: гонорары артисток подобного уровня на корпоративах могут достигать нескольких миллионов, но здесь речь идёт о принципиально другом формате — живом и близком контакте со зрителем.

"MIA BOYKA выступит на небольшой площадке в столице, где стоимость билета на танцпол составит около 3 тысяч рублей", — пишет "Звездач" со ссылкой на организаторов.

Ранее MIA BOYKA признавалась, что публичные выступления научили её внимательнее относиться к своим словам, а неудачный опыт на одной из пресс-конференций стал для неё важным уроком.