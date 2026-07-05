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Семья Бекхэм окончательно расколота: праздник дочери омрачён жестоким поступком старшего брата

Шоу-бизнес

14-летняя Харпер Бекхэм, дочь футболиста Дэвида и дизайнера Виктории Бекхэм, тяжело переживает предстоящий день рождения. 10 июля девушке исполнится 15 лет, однако, по данным Daily Mail, праздник омрачён отсутствием её старшего брата Бруклина, который не разговаривает с ней из-за затяжного конфликта с родителями.

Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми
Фото: instagram by личный аккаунт Дэвида Бекхэма в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория и Дэвид Бекхэм с детьми

По словам инсайдеров из окружения семьи, Харпер опустошена разрывом с братом, с которым когда-то была очень близка. Девушка не понимает причин его молчания и очень хочет наладить отношения. Особенно тяжело ей, что Бруклин игнорирует её в день рождения.

"Харпер опустошена тем, что брат не разговаривает с ней, а теперь, когда до её дня рождения осталось всего несколько дней, ситуация снова становится сложной. Они были так близки. Теперь он с ней не разговаривает, и она не понимает почему. Для Харпер нет ничего хуже, чем когда он игнорирует её в день рождения", — поделился инсайдер.

Виктория и Дэвид Бекхэм, по словам источника, тяжело переживают страдания дочери. Им "отвратительно" видеть, как Харпер мучается из-за конфликта, который она не может разрешить.

В прошлом году Бруклин хотя бы поздравил сестру постом в Instagram*, однако в этом году, судя по всему, сестра может остаться без поздравлений. Конфликт между Бруклином и его родителями длится с января 2026 года, когда он официально объявил о полном прекращении контактов и обвинил родителей в многолетнем контроле и вмешательстве в его отношения с женой Николой Пельтц.

Напомним, отношения Бруклина Бекхэма с родителями обострились после того, как он заблокировал их в соцсетях и объявил, что больше не считает себя частью "бренда Бекхэм". С тех пор любые публичные упоминания о нём со стороны Виктории и Дэвида вызывают у него резко негативную реакцию.

* cоцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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