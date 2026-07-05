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Экс-возлюбленная Лепса Аврора Киба: что она ответила на обвинения в содержанстве после разрыва с певцом

Шоу-бизнес

20-летняя телезвезда Аврора Киба, получившая известность благодаря отношениям с 62-летним певцом Григорием Лепсом, впервые подробно рассказала о своём новом романе.

Аврора Киба
Фото: instagram by личный аккаунт Авроры Кибы в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аврора Киба

На премии VOICE Influencer Awards 2026 в беседе с Георгием Иващенко девушка призналась, что её избранником стал 36-летний бизнесмен Рустам Гаджиев — племянник президента Азербайджана Ильхама Алиева. Киба пояснила, что сейчас она настолько счастлива, что у неё даже нет времени на съёмки новых выпусков собственного шоу.

В отличие от прошлых отношений, которые активно освещались в прессе, Аврора и Рустам предпочитают не афишировать свой роман. Девушка отметила, что они ведут "очень личную жизнь" и не появляются вместе на публичных мероприятиях. При этом Киба подчеркнула, что это её собственное решение, а не ограничения со стороны избранника.

"Если я хочу быть счастливой женщиной и иметь большую семью, то я должна жертвовать такими вещами, как публичность", — заявила бывшая возлюбленная Лепса.

На вопрос Иващенко, не превратится ли она в "содержанку", Аврора возмутилась и заверила, что не собирается отказываться от карьеры. Девушка рассказала о планах создать собственный бренд одежды и подчеркнула, что в случае замужества её муж должен принимать участие в этом проекте. Отвечая на вопрос о возможной свадьбе, Киба уклончиво отказалась от комментариев.

Напомним, Аврора Киба и Григорий Лепс объявили о расставании в конце января 2026 года. Тогда девушка подчеркнула, что их отношения завершились "на ноте благодарности и взаимоуважения". Уже в феврале появились слухи о её новом романе с Рустамом Гаджиевым — пара была замечена вместе на карнавале в Бразилии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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