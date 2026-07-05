Танго на выживание в Москве: возлюбленный Лерчек объяснил своё отношение к многодетной матери

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Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, возлюбленный блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), впервые подробно ответил на вопросы подписчиков о семейной жизни. Он также опубликовал трогательное видео с их маленьким сыном Даниэлем, который появился на свет незадолго до того, как у блогерши диагностировали рак желудка четвёртой стадии.

Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини
Фото: instagram by личный аккаунт Луиса Сквиччиарини в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Валерия Чекалина и Луис Сквиччиарини

Во время общения с подписчиками Луис рассказал, что впервые побывал в России в 2008 году и с тех пор влюбился в культуру и людей. Он признался, что Россия стала для него домом, но он всегда скучает по родине и семье. Танцор подчеркнул, что его миссия — не просто учить танго, а передавать философию и культуру танца.

"Первый раз я приехал 15 лет назад и влюбился в культуру и, особенно, людей. Я понял, что могу не просто танцевать, но и привнести свой вклад в танго. Россия стала моим домом, но я всегда скучаю по родине и семье. Мне нравится не просто учить танго, а передавать свою культуру и философию танца", — признался он.

Подписчики также поинтересовались, не испугало ли его то, что у Валерии уже было трое детей от предыдущего брака. Сквиччиарини заверил, что никогда не видел в этом проблемы. Он назвал Алису, Богдана и Лёву воспитанными и хорошими детьми, с которыми у него сложились доверительные отношения: они любят шутить, играть в Uno и ходить на квесты.

Кроме того, танцор показал семейное видео, на котором Валерия держит на руках их общего сына Даниэля, а сам Луис кормит малыша. Отвечая на вопрос о воспитании ребёнка, он сообщил, что с первых месяцев жизни мальчик слышит сразу три языка — русский, испанский и английский.

Напомним, недавно блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) переехала в новый особняк в элитном посёлке на Новой Риге. Площадь дома составляет 659 квадратных метров, он расположен на участке в 23 сотки.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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