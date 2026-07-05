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Слёзы и бессилие в переговорах: визит принца Гарри в Лондон обернулся семейным разрывом

Шоу-бизнес

Принц Гарри отправится в Великобританию один, без супруги Меган Маркл и двоих детей — Арчи и Лилибет. Как сообщает Daily Mail, герцог Сассекский прилетит в Лондон уже в понедельник, однако его семья останется в США. Решение стало итогом десяти дней напряжённых переговоров, которые, по словам источников, довели принца "до слёз".

Гарри и Уильям
Фото: commons.wikimedia.org by Foreign, Commonwealth & Development Office, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гарри и Уильям

Главной причиной отказа Меган от поездки стали вопросы безопасности. Гарри по-прежнему добивается круглосуточной государственной охраны во время визитов в Великобританию и считает, что существующих мер недостаточно. Собеседники издания утверждают, что в адрес семьи поступали "реальные и заслуживающие доверия угрозы", включая угрозы террористического характера. Именно поэтому супруги решили не рисковать безопасностью детей.

"Я не вижу мира, в котором мог бы привезти жену и детей в Великобританию при нынешних условиях", — говорил Гарри в интервью BBC в прошлом году.

При этом возможность приезда Меган и детей в Великобританию позднее на неделе пока не исключается. Инсайдеры не исключают, что они могут присоединиться к Гарри в Бирмингеме, где пройдут мероприятия, посвящённые годовщине Invictus Games.

Пока неизвестно, воспользуется ли Гарри предложением отца, короля Карла III, остановиться в одной из королевских резиденций. Монарх готов предоставить сыну апартаменты в Букингемском дворце или Виндзорском замке. Ожидается, что во время визита отец и сын встретятся в частном порядке, однако любые фотографии их встречи будут запрещены.

Герцог Сассекский мечтает показать детям их британские корни и отвезти их в родовое поместье Олтроп-хаус, где выросла и похоронена его мать, принцесса Диана.

"Для него важно, чтобы английская часть их наследия стала частью жизни детей. Но безопасность — превыше всего", — заявил инсайдер Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл изначально не планировала сопровождать принца Гарри в этой поездке, поскольку была больше заинтересована в развитии собственного лайфстайл-бренда, чем в возвращении в атмосферу жёсткой критики британских СМИ. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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