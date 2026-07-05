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Сожительница жалуется на трудности с миллиардером: Елена Товстик высмеяла Полину Диброву за поездки по миру

Шоу-бизнес

Многодетная мама Елена Товстик вновь раскритиковала бывшую подругу Полину Диброву, которая теперь живёт с её экс-мужем, миллиардером Романом Товстиком. В личном блоге Елена язвительно отреагировала на жалобы Дибровой о "самом сложном годе в жизни", отметив, что та провела его в регулярных путешествиях по всему миру.

Полина Диброва
Фото: Telegram by POLINA DIBROVA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полина Диброва

Товстик перечислила десятки стран, которые Диброва посетила за последний год: Италию, Турцию, Мальдивы, Дубай, Аргентину, Грузию, Байкал, Китай, Тибет и Индию. Она с иронией призвала пожалеть разлучницу, которая, по её словам, переживает тяжёлые времена из-за того, что не смогла "отправить" Елену в психушку.

"Сожительница жалуется, что у неё был самый сложный год в её жизни, которая с миллиардером Товстиком летала каждый месяц без детей в Италию, Турцию, Мальдивы, Дубай, Аргентину, Грузию, Байкал, Китай, Тибет, Индию. И это так тяжело, давайте её пожалеем, такие трудности они сейчас переживают из-за меня, что не легла в психушку по их плану. Всё пошло не так", — заявила Товстик.

Кроме того, Елена обвинила бывшего мужа в том, что деньги испортили его, и он перестал выполнять отцовские обязанности. По её словам, Роман Товстик проводит время в путешествиях, а дети остаются без внимания отца.

Полина Диброва пока не дала прямого ответа на выпады бывшей подруги. Однако ранее она заявляла, что на её блог была совершена атака ботов, и дала понять, что знает заказчика травли.

Напомним, ранее Роман Товстик добился в суде ограничения права бывшей супруги Елены на выезд за границу из-за систематических нарушений порядка общения с их общими шестью детьми.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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