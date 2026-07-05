Сбежала от блеска эстрады в глушь: Анна Asti реализовала мечту, идущую из глубокого детства

Певица Анна Asti (Анна Дзюба) на музыкальном фестивале "Большая Дискотека Авторадио" объяснила, почему решила купить деревню. Артистка призналась, что давно мечтала обрести место, где её никто не видит и не трогает, где можно спрятаться от постоянного внимания и почувствовать себя просто человеком.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Анны Асти by Инстаграм-аккаунт Анны Асти Asti

По словам певицы, она хотела воссоздать атмосферу своего детства — тёплую и душевную, связанную с поездками к прабабушке в старую избушку-мазанку. Сейчас все её бабушки уже ушли, и она решила вернуть себе это ощущение через собственный проект по возрождению русской деревни.

"Ощущение — обрести какое-нибудь место, знаете, в котором меня никто не будет видеть, никто не будет трогать, и я поживу как у бабушки в гостях. К сожалению, ни одна из моих бабушек сейчас не со мной… И я очень хотела почувствовать эту атмосферу — даже не бабушкиного, а прабабушкиного дома", — поделилась певица в беседе с Super.

Анна Asti вспомнила, как в детстве отдыхала у прабабушки: "Она варила кисель в печке, заваривала чай. Потрясающе круто и душевно". Сейчас артистка сама учится варить такие чаи для близких, а проект по возрождению деревни уже в разгаре — она восстанавливает старинный купеческий дом и строит конюшню.

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