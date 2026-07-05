Слишком высокая цена счастья: свадьба в Нью-Йорке совпала с уходом близкого человека

Свадьба Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, прогремевшая на весь мир 3 июля, была омрачена личной трагедией. В тот же день, когда певица говорила "да" своему избраннику в нью-йоркском "Мэдисон-сквер-гарден", ушёл из жизни её бывший преподаватель, а затем и телохранитель — Кирк Швабе.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тейлор Свифт

Швабе, которому было 69 лет, скончался после продолжительной борьбы с метастатическим раком почки. По данным The Telegraph, его состояние резко ухудшилось за несколько недель до этого, и его перевели в хоспис.

Свой первый и последний разговор о бывшей ученице мистер Швабе дал The Telegraph незадолго до смерти.

"Я доверяю выбору Тейлор. Она знает, что для неё лучше", — сказал он, комментируя её решение выйти замуж за Келси.

Супруга Швабе, Джейн, добавила, что он всегда относился к Тейлор так же заботливо, как к собственным дочерям.

Кирк Швабе преподавал Тейлор основы криминального права в школе Хендерсонвилла в Нэшвилле с 2004 по 2006 год. Когда карьера певицы пошла в гору в 2009 году, он оставил преподавание и стал её телохранителем по просьбе семьи Свифт. Именно он одним из первых сказал начинающей артистке: "Ты суперзвезда. Это больше не игры. Теперь ты — главная, и дальше всё будет только расти. Для тебя нет предела".

Спустя несколько лет Швабе ушёл с поста телохранителя, признавшись, что выгорел, но при этом сохранил любовь к певице. Тейлор навсегда сохранила память о нём, назвав в его честь учителя своего персонажа в романтической комедии 2010 года "День Святого Валентина".

Напомним, сама церемония бракосочетания Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прошла 3 июля на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Торжество собрало около тысячи гостей, среди которых были Селена Гомес, Эд Ширан, Брэдли Купер, Джиджи Хадид и Стивен Спилберг. Церемонию провёл актёр и комик Адам Сэндлер.