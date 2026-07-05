Стены буквально давили в пустой квартире: Клава Кока призналась в личной драме прямо на сцене

Певица Клава Кока устроила настоящую исповедь перед зрителями во время одного из своих концертов. Артистка села на край сцены, поближе к зрителям, и под лирическую музыку заговорила о важном. Откровенный монолог певицы был посвящён одиночеству, любви и поиску счастья.

Фото: Telegram by Telegram-канал Димы Масленникова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дима Масленников и Клава Кока

Клава призналась, что прошла через все стадии одиночества, и в какой-то момент чувствовала себя настолько опустошённой, что "просто вешалась на стену". Однако сейчас, когда в её жизни наконец появилось счастье, она хочет говорить об этом искренне и без страха.

"Я приходила домой и просто вешалась на стену от одиночества, я прошла все его стадии. И поэтому сейчас, когда счастье наконец-то пришло в мою жизнь, я хочу говорить об этом искренне", — цитирует певицу kp.ru.

По словам Клавы, сейчас наступило странное время, когда проявление чувств принимают за слабость, а добрые слова и поддержку — за неискренность. Приходится оправдывать любовь и искренность, но не ненависть, хотя именно она заполняет сердца людей. Артистка призналась, что ей бы очень хотелось, чтобы любовь превосходила всё остальное.

От одиночества Клаву спас блогер Дима Масленников. Влюблённые объявили о помолвке весной 2026 года, а свадьба запланирована уже на сентябрь.

Напомним, недавно Клава Кока столкнулась с волной хейта — пользователи соцсетей принялись обсуждать её фигуру и называть "жирной", хотя при росте 170 см её вес составляет всего 54 кг. В ответ артистка записала эмоциональное видеообращение, в котором призвала прекратить оценивать женское тело через призму навязанных стандартов.