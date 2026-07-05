Паспорта больше не спасают от жадности: доходы лейбла в России подтолкнули Меладзе к возвращению

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Шоу-бизнес

Продюсер и композитор Константин Меладзе, покинувший Россию после начала специальной военной операции, начал переговоры о возвращении. По данным Telegram-канала Mash, Меладзе намерен развивать свои российские проекты и не хочет афишировать этот процесс.

Константин Меладзе и Валерий Меладзе
Фото: instagram by личный аккаунт Константина Меладзе в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Константин Меладзе и Валерий Меладзе

За прошедший год прибыль бизнеса композитора резко увеличилась. Например, лейбл "Меладзе мьюзик" заработал 100 миллионов рублей в 2025 году. Это, по данным источника, стало одним из факторов, побудивших продюсера вернуться.

Сейчас Меладзе живёт в Италии. После начала СВО он уехал из России вместе с супругой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара продала особняк в Подмосковье, что породило слухи о разводе. В октябре того же года Брежнева официально подтвердила расставание с мужем после восьми лет брака.

Ранее появилась информация, что Меладзе получил грузинское гражданство. Это уже второй паспорт продюсера после украинского, который он переоформил в 2024 году. Однако в Грузии запрещено иметь двойное гражданство — закон требует отказаться от одного из паспортов, если только президент страны не даст личное разрешение.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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