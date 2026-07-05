Продюсер и композитор Константин Меладзе, покинувший Россию после начала специальной военной операции, начал переговоры о возвращении. По данным Telegram-канала Mash, Меладзе намерен развивать свои российские проекты и не хочет афишировать этот процесс.
За прошедший год прибыль бизнеса композитора резко увеличилась. Например, лейбл "Меладзе мьюзик" заработал 100 миллионов рублей в 2025 году. Это, по данным источника, стало одним из факторов, побудивших продюсера вернуться.
Сейчас Меладзе живёт в Италии. После начала СВО он уехал из России вместе с супругой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара продала особняк в Подмосковье, что породило слухи о разводе. В октябре того же года Брежнева официально подтвердила расставание с мужем после восьми лет брака.
Ранее появилась информация, что Меладзе получил грузинское гражданство. Это уже второй паспорт продюсера после украинского, который он переоформил в 2024 году. Однако в Грузии запрещено иметь двойное гражданство — закон требует отказаться от одного из паспортов, если только президент страны не даст личное разрешение.
Неожиданная тактика российской делегации на ключевом саммите привела к системному сбою в аппарате Белого дома и радикальной смене курса западных стратегов.