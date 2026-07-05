От онлайн-курсов к обычной парте: Виктория Боня признала ошибки в обучении дочери из-за американских звёзд

Блогерша и телеведущая Виктория Боня рассказала, что её 14-летняя дочь Анджелина после полутора лет онлайн-обучения возвращается в обычную школу. Об этом Боня поделилась в соцсетях, объяснив, что это необходимо для подготовки к поступлению в университет.

Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Сама Анджелина, однако, не очень хочет получать профессию. На вопрос матери о планах на будущее девочка призналась, что мечтает путешествовать по миру и жить как хиппи. Если же выбирать место для образования, она предпочла бы Оксфорд в Лондоне или университет в Париже.

"Ты что, как Прохор Шаляпин хочешь: ничего не делать и просто лежать и отдыхать?" — с иронией спросила Виктория, комментируя нежелание дочери определяться с профессией.

При этом Боня объяснила, что перевела дочь на онлайн-обучение по совету рэпера Канье Уэста, который считает, что школьная система "убивает мышление ребёнка". Однако теперь, спустя полтора года, семья решила вернуться к традиционному формату образования.

Ранее Виктория Боня оказалась в центре скандала из-за фамильярного обращения "Никит" к режиссёру Никите Михалкову. Тогда публицист Михаил Шахназаров жёстко раскритиковал блогершу, назвав её "быдлом".