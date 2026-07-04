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Чтобы не потерять сына, лучше обрести дочь: как Королёва избежала семейной войны

Шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва рассказала, как ей удалось выстроить тёплые отношения с невесткой Мелиссой Глушко. По словам артистки, она не выстраивала их специально, а с самого начала решила не мешать сыну Архипу и не вмешиваться в его личную жизнь.

Наташа Королёва
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наташа Королёва

Королёва призналась, что считает Мелиссу "хорошей девочкой" с множеством положительных качеств. Она видит, что сын счастлив рядом с ней, и не понимает, зачем портить отношения с невесткой, если они любят друг друга. Певица сформулировала для себя главный принцип: "Чтобы не потерять сына, лучше обрести дочь".

"Она хорошая девочка, у неё много хороших положительных качеств. Сын мой с ней счастлив, они любят друг друга. Почему надо как-то общаться плохо? Чтобы не потерять сына, лучше обрести дочь. Для меня это все родные люди", — сказала артистка в беседе с Woman. ru.

Помимо моральной поддержки, певица помогла невестке и финансово: Мелисса перенесла сложную операцию по реконструкции челюсти. Из-за детской травмы у девушки неправильно сформировалась челюсть, что вызывало дискомфорт и проблемы с прикусом. Королёва внесла на лечение около 10 миллионов рублей.

Напомним, в день своего 53-летия Наташа Королёва порадовала себя необычным подарком — ей удалось сбросить 5 килограммов.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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