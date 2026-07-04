Эд Ширан спел на неожиданной свадьбе: как брат невесты уговорил звезду заехать на пять минут

Эд Ширан и диджей Мартин Гаррикс устроили сюрприз на свадьбе американской пары Тессы Кинделин и Брендана Харти. Мероприятие прошло 27 июня в Чикаго в планетарии Адлера, пишет People. Организацию неожиданного выступления взял на себя брат невесты Майк.

Фото: instagram by личный аккаунт Эда Ширана в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Эд Ширан

Он узнал, что обе звезды выступают неподалёку в день свадьбы, и написал Гарриксу в директ* с необычной просьбой: "Она расстроена, что не может попасть на концерт. Не могли бы вы зайти на пять минут и поздравить мою сестру?" К удивлению Майка, Гаррикс ответил согласием. Когда гостей собрали в зале, началась музыка — первым появился Гаррикс, а затем и Эд Ширан.

"Сначала я увидела Мартина и была на седьмом небе. Потом посмотрела направо и увидела Эда Ширана. Мне потребовалось время, чтобы осознать, что это реально. Кажется, я просто закричала", — вспоминает Тесса.

Артисты исполнили совместный трек "Repeat It", а затем Ширан спел "Perfect" прямо для молодожёнов. Гаррикс также сыграл хит "In the Name of Love". Выступление длилось около десяти минут.

"Это была лучшая ночь в нашей жизни!" — поделилась невеста.

Ранее Эд Ширан объявил, что берёт паузу в карьере, чтобы посвятить себя отцовству.

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