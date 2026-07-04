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Тишина в Сети была запланирована: Тейлор Свифт превратила личное торжество в масштабный бизнес-проект

Шоу-бизнес

Певица Тейлор Свифт, приковавшая внимание всех мировых СМИ к своей тайной свадьбе, уже придумала, как окупить затраты на торжество, которое, по данным RadarOnline, обошлось ей более чем в 22 миллиона долларов.

Тейлор Свифт
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тейлор Свифт

По информации портала, поп-дива намерена выпустить документальный фильм о мероприятии, состоявшемся накануне в нью-йоркской арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Свадьба с Трэвисом Келси прошла в атмосфере строжайшей секретности: ни один кадр не попал в Сеть, несмотря на присутствие тысячи гостей. Однако, как стало известно, Свифт с самого начала поручила съёмочной группе запечатлеть каждый момент — от приготовлений до финала. Теперь весь отснятый материал она планирует превратить в полнометражное кино, которое, разумеется, можно будет посмотреть за деньги.

"Учитывая тесное сотрудничество Тейлор со студией Disney, за фильм, вероятно, будут ответственны именно они", — сообщает RadarOnline со ссылкой на инсайдеров.

Все права на видео останутся у певицы, которая лично проконтролирует, что именно увидят зрители. Такая предусмотрительность объясняет, почему после церемонии в СМИ не появилось ни одной фотографии — Свифт бережёт свой контент до выхода релиза.

Выбор "Мэдисон-сквер-гарден" был продиктован не только престижем, но и приватностью: разветвлённая система входов и высокий уровень безопасности арены позволили избежать утечек. Теперь же, оставив тайну за кулисами, певица превращает личное событие в коммерческий проект, который, по слухам, может выйти на стриминге уже в ближайшие месяцы.

Напомним, сама церемония бракосочетания Тейлор Свифт и Трэвиса Келси прошла 3 июля на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Торжество собрало около тысячи гостей, среди которых были Селена Гомес, Эд Ширан, Брэдли Купер, Джиджи Хадид, Хью Грант и Стивен Спилберг. Церемонию провёл актёр и комик Адам Сэндлер.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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