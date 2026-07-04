Праздник в стиле нулевых: визит Бузовой и Собчак в Омск стоил организаторам миллионов

Ксения Собчак и Ольга Бузова получили в сумме 10,5 миллиона рублей за проведение корпоратива в Омске. Мероприятие было посвящено 30-летию торгового дома "Шкуренко" — одного из крупнейших холдингов Сибири.

Фото: instagram by личный аккаунт Ольги Бузовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Бузова и Ксения Собчак

Гонорары звёзд, как сообщает Telegram-канал Mash, оказались не равными. Ксения Собчак заработала за вечер 5 миллионов рублей, тогда как Ольга Бузова — 5,5 миллиона. Дополнительные 500 тысяч певице доплатили за то, что она приехала на мероприятие на костылях после недавней травмы ноги, полученной в результате падения в душе.

Музыкальными хедлайнерами вечера стали группы "Корни" и "Фабрика". Всего, по данным СМИ, на организацию праздника холдинг потратил около 30 миллионов рублей. Корпоратив собрал около трёх тысяч гостей и был оформлен в стилистике начала 2000-х годов.

Напомним, на днях Ольга Бузова рассказала о тяжёлом восстановлении после операции на колене. Она поскользнулась в душе и получила рваную инфицированную рану, из-за которой до сих пор не может сгибать ногу. Певица ежедневно тренируется, чтобы вернуться в привычный ритм жизни.