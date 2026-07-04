Новый мужчина Загитовой оказался женат: что известно об ухажёре фигуристки и что говорит его законная супруга

Супруга Артёма Чечихина, которого СМИ называют новым возлюбленным Алины Загитовой, с презрением отреагировала на слухи об их романе. Дарья Подопригора в комментариях под своим постом в соцсетях оставила резкое заявление в адрес олимпийской чемпионки по фигурному катанию.

Фото: instagram by личный аккаунт Алины Загитовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алина Загитова с бойфрендом

Поводом для скандала стало появление в сети информации о том, что 24-летняя Алина Загитова состоит в отношениях с 25-летним Артёмом Чечихиным — внуком главы Росгвардии Виктора Золотова и сыном продюсера Юрия Чечихина. В мае этого года фигуристку впервые засняли в компании предполагаемого возлюбленного на вечере бокса в Екатеринбурге.

Позже пользователи нашли страницу Дарьи Подопригоры, которая в 2023 году вышла замуж за Чечихина. В её соцсетях сохранились фото и видео с мужчиной, а также снимки с ребёнком. Один из подписчиков написал в комментариях: "Это ж мужик Загитовой".

"Ей не впервой с женатыми возиться", — с презрением ответила Подопригора, не оставив сомнений в своём отношении к фигуристке.

Напомним, в июне фигуристка впервые публично показала своего избранника во время поездки в Шанхай, опубликовав кадры из Диснейленда, где они вместе ели пончики и гуляли по парку.