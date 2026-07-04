Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый мужчина Загитовой оказался женат: что известно об ухажёре фигуристки и что говорит его законная супруга
Печенье и сухари больше не нужны: как превратить обычный кекс в нежнейшее пирожное "Картошка"
Атомная станция в чемодане: в США напечатали на 3D-принтере узел для компактного ядерного реактора
Благополучие рассыпалось в прах: июньское солнце превратило Бельгию в братскую могилу
Жизнь никогда не была лёгкой: светская львица раскрыла правду о первых годах материнства
Пока все смотрят в небо, опасность уже оседает под ногами: праздничные залпы раскрыли неожиданную сторону
Громкий треск голливудского блокбастера: вмешательство главы DC обернулось эпическим фиаско
Белые кроссовки необязательно стирать в машинке: простой окислитель за 15 минут удалит следы износа
Мышечный голод убивает прогресс: что добавить в рацион, чтобы расти после нагрузок

Снова запрещённые приёмы: действия Виктории Бекхэм в соцсетях привели к непредсказуемой реакции сына

Шоу-бизнес

Виктория Бекхэм вновь рискнула разозлить своего старшего сына Бруклина, когда отмечала годовщину свадьбы с мужем Дэвидом.

Виктория Бекхэм
Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бекхэм в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Бекхэм

52-летняя экс-участница Spice Girls в честь 27 лет брака опубликовала в Instagram*-аккаунте трогательный снимок с мужем и подписала его: "После 27 лет брака, четверых замечательных детей и бесчисленного количества одинаковых нарядов ты по-прежнему — всё для меня. С годовщиной! Я так сильно тебя люблю".

Дэвид Бекхэм также сделал акцент на семье, опубликовав архивные фото с супругой: "29 лет вместе, 27 лет в браке, и ты подарила мне всё, о чём я только мог мечтать. Нашим главным достижением всегда будет наша семья".

Однако в обоих постах было упоминание Бруклина, что, по данным инсайдеров, может лишь усилить конфликт.

"Он в ярости от этого. Он просил оставить его в покое, а они продолжают публиковать фотографии с ним. Это снова поднимает всю эту историю. Он хочет, чтобы они просто оставили его в покое", — приводит слова источника Daily Mail.

Конфликт между Бруклином и родителями длится уже несколько месяцев. Ещё до Рождества прошлого года Бруклин заблокировал родителей в соцсетях, а позже его представители попросили вести любое общение только через юристов. В январе он выпустил открытое заявление на шесть страниц, в котором объявил, что больше не считает себя частью "бренда Бекхэм" и обвинил родителей в многолетнем контроле над его жизнью и вмешательстве в отношения с женой Николой Пельтц.

Напомним, отношения между Бруклином и его родителями обострились в начале 2026 года, когда он официально объявил о полном прекращении контактов с семьёй. С тех пор любые публичные упоминания о нём со стороны Виктории и Дэвида вызывают у него резко негативную реакцию.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Мир. Новости мира
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Евросоюз
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Популярное
Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды

Какие традиционные приемы ухода за малинником на самом деле крадут ваш урожай и превращают крупные ягоды в безвкусную мелкую культуру.

Малина перестанет мелочиться: несколько решений помогут кустам вырастить крупные ягоды
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Мирный процесс по Украине на грани перелома: что стоит за спешной дипломатией Уиткоффа и Кушнера
Мирный процесс по Украине на грани перелома: что стоит за спешной дипломатией Уиткоффа и Кушнера
Последние материалы
Печенье и сухари больше не нужны: как превратить обычный кекс в нежнейшее пирожное "Картошка"
Снова запрещённые приёмы: действия Виктории Бекхэм в соцсетях привели к непредсказуемой реакции сына
Атомная станция в чемодане: в США напечатали на 3D-принтере узел для компактного ядерного реактора
Благополучие рассыпалось в прах: июньское солнце превратило Бельгию в братскую могилу
Жизнь никогда не была лёгкой: светская львица раскрыла правду о первых годах материнства
Пока все смотрят в небо, опасность уже оседает под ногами: праздничные залпы раскрыли неожиданную сторону
Громкий треск голливудского блокбастера: вмешательство главы DC обернулось эпическим фиаско
Белые кроссовки необязательно стирать в машинке: простой окислитель за 15 минут удалит следы износа
Мышечный голод убивает прогресс: что добавить в рацион, чтобы расти после нагрузок
Берлин кусает руку хозяина: Мерц ответил на язвительные посты Трампа в соцсетях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.