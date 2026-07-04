Снова запрещённые приёмы: действия Виктории Бекхэм в соцсетях привели к непредсказуемой реакции сына

Виктория Бекхэм вновь рискнула разозлить своего старшего сына Бруклина, когда отмечала годовщину свадьбы с мужем Дэвидом.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бекхэм в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Бекхэм

52-летняя экс-участница Spice Girls в честь 27 лет брака опубликовала в Instagram*-аккаунте трогательный снимок с мужем и подписала его: "После 27 лет брака, четверых замечательных детей и бесчисленного количества одинаковых нарядов ты по-прежнему — всё для меня. С годовщиной! Я так сильно тебя люблю".

Дэвид Бекхэм также сделал акцент на семье, опубликовав архивные фото с супругой: "29 лет вместе, 27 лет в браке, и ты подарила мне всё, о чём я только мог мечтать. Нашим главным достижением всегда будет наша семья".

Однако в обоих постах было упоминание Бруклина, что, по данным инсайдеров, может лишь усилить конфликт.

"Он в ярости от этого. Он просил оставить его в покое, а они продолжают публиковать фотографии с ним. Это снова поднимает всю эту историю. Он хочет, чтобы они просто оставили его в покое", — приводит слова источника Daily Mail.

Конфликт между Бруклином и родителями длится уже несколько месяцев. Ещё до Рождества прошлого года Бруклин заблокировал родителей в соцсетях, а позже его представители попросили вести любое общение только через юристов. В январе он выпустил открытое заявление на шесть страниц, в котором объявил, что больше не считает себя частью "бренда Бекхэм" и обвинил родителей в многолетнем контроле над его жизнью и вмешательстве в отношения с женой Николой Пельтц.

Напомним, отношения между Бруклином и его родителями обострились в начале 2026 года, когда он официально объявил о полном прекращении контактов с семьёй. С тех пор любые публичные упоминания о нём со стороны Виктории и Дэвида вызывают у него резко негативную реакцию.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ