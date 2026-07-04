Такого в семье никогда не случалось: первая жена Яниса Тиммы ответила на обвинения Седоковой

Первая жена покойного баскетболиста Яниса Тиммы Сана Оша отреагировала на заявления Анны Седоковой о домашнем насилии со стороны спортсмена. В Instagram*-аккаунте она отметила, что за все годы в браке с Янисом она ни разу не сталкивалась с его агрессией или рукоприкладством.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Яниса Тимма by Личный Инстаграм-аккаунт Яниса Тимма Янис Тимма, баскетболист

По словам Саны, если бы у человека были проблемы с контролем агрессии, это проявилось бы уже в первом браке. Она также выразила сомнение в том, что такие травмы могли остаться незамеченными на протяжении почти десяти лет их совместной жизни.

"За 9 лет отношений я ни разу не сталкивалась с агрессией или рукоприкладством. Думаю, если у человека есть детские травмы и проблемы с контролем агрессии, это проявится уже в первом браке", — заявила она.

Позднее Сана снова вышла на связь и дала понять, что не желает больше говорить на эту тему. Она призналась, что обсуждение происходящего высасывает из неё энергию и сбивает с ритма. В этих событиях, по её словам, чередуются боль, гнев и ненависть, и она старается не зацикливаться на этих эмоциях, чтобы не провалиться в эмоциональную яму.

"Это высасывает из меня всю энергию и сбивает меня с ритма жизни. Во всём этом чередуются боль, гнев и ненависть. Я стараюсь не воспроизводить эти эмоции внутри себя, поэтому не зацикливаюсь на мыслях обо всём этом слишком долго. В противном случае я падаю в эмоциональную яму", — объяснила она.

Напомним, на днях Анна Седокова раскрыла правду о своих отношениях с Янисом Тиммой. Артистка призналась, что неоднократно становилась жертвой домашнего насилия.

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