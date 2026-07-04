Жизнь никогда не была лёгкой: светская львица раскрыла правду о первых годах материнства

Модель и телеведущая Виктория Лопырёва в Instagram*-аккаунте, отвечая на вопросы поклонников, вспомнила о первых годах материнства. Она призналась, что не может назвать начало своего материнского пути трудным, несмотря на то, что её жизнь вообще сложно назвать простой.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Виктории Лопыревой by Инстаграм-аккаунт Виктории Лопыревой Виктория Лопырева

По словам Лопырёвой, с появлением ребёнка она обрела истинный смысл, а все возможные сложности, связанные с уходом за малышом, — это просто мелочи, которые не стоят внимания. Модель подчеркнула, что такой подход помогает ей сохранять ресурс и оставаться в гармонии с собой.

"Так как моя жизнь никогда не была лёгкой, то тут она хотя бы обрела истинный смысл, поэтому, если и было сложно в чём-то, то это всё мелочи", — пояснила Виктория.

Она также отметила, что не против делегировать часть обязанностей по дому и уходу за ребёнком. По её убеждению, это помогает женщине оставаться в ресурсе, а значит, приносить больше пользы своей семье. Лопырёва считает, что умение распределять нагрузку — один из ключевых секретов гармоничного материнства.

В комментариях поклонники поддержали ведущую, отметив, что её философия помогает многим молодым мамам не бояться трудностей и принимать помощь близких. Сама Лопырёва добавила, что её жизнь изменилась к лучшему, и она чувствует себя счастливой и реализованной.

Ранее Виктория Лопырёва заявила, что статус в соцсетях не определяет человека, а отсутствие отношений не должно восприниматься как проблема. По её словам, одиночество — это привилегия, а не повод для переживаний, и она сознательно перестала выносить личную жизнь в публичное поле.

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