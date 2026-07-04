Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Берлин кусает руку хозяина: Мерц ответил на язвительные посты Трампа в соцсетях
Мозг не принял помощь: добавка с безупречной репутацией столкнулась с беспощадной правдой
Боязнь дорог лишила покоя на годы: подарок от Боно привёл Пенелопу Крус к тяжёлому решению
Перед Землей хотят поставить лунный щит: всё из-за угрозы, о которой раньше почти не говорили
Дорогой глянец на кончиках пальцев: метод японок для идеальной плотности ногтей
Российские автомобилисты дождались неожиданного поворота: новый кроссовер готовит серьезный сюрприз
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Не дотянул до статуса серьёзного врага: комик публично усомнился в своей репутации в России
Картофель зацвел: одна горсть под куст избавит от копания ненавистной мелочи

Символизм ударил по нервам: наряд Селены Гомес напомнил о старой привязанности Тейлор Свифт

Шоу-бизнес

Актриса Селена Гомес показала первый образ с тайной церемонии на свадьбе своей близкой подруги Тейлор Свифт. Об этом сообщает Vogue.

Селена Гомес
Фото: instagram by личный аккаунт Селены Гомес в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Селена Гомес

Гомес позировала в полупрозрачном чёрном кружевном платье от Oscar de la Renta с открытыми плечами и руками. Образ дополнили чёрные босоножки и бриллиантовые серьги-капли от бразильского ювелирного бренда Fernando Jorge. Волосы актрисы уложили в высокий балетный пучок, а визажист сделал вечерний макияж с акцентом на губах.

Снимок был сделан в салоне во время приготовлений к свадебной церемонии Тейлор Свифт. Кадры с самого торжества пока не были опубликованы.

"Ночью Гомес отдала дань уважения своей давней подруге, выбрав чёрное кружевное платье Oscar de la Renta с открытым лифом, высоким разрезом и цветочными кружевными аппликациями", — пишет Vogue.

Выбор бренда оказался символичным: Тейлор Свифт является давней поклонницей Oscar de la Renta. Когда основатель марки скончался в 2014 году, певица назвала его своим "любимым дизайнером всех времён".

На свадьбе самой Селены Гомес и Бенни Бланко в сентябре прошлого года Свифт появилась в платье Oscar de la Renta. Теперь подруги поменялись ролями.

Напомним, Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились 3 июля в Нью-Йорке. Церемония прошла на арене "Мэдисон-сквер-гарден", которую пара арендовала для торжества. Её провёл актёр и комик Адам Сэндлер. Среди гостей, помимо Гомес, были Брэдли Купер, Стивен Спилберг и принц Уильям с Кейт Миддлтон.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Евросоюз
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Самый скрытный хищник перестал быть редкостью: рысь захватывает новые районы Нижегородской области
Нижегородская область
Самый скрытный хищник перестал быть редкостью: рысь захватывает новые районы Нижегородской области
Трещина на киевском фасаде: депутаты Рады перестали бояться и пошли против министра обороны
Мир. Новости мира
Трещина на киевском фасаде: депутаты Рады перестали бояться и пошли против министра обороны
Популярное
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине

Неожиданная тактика российской делегации на ключевом саммите привела к системному сбою в аппарате Белого дома и радикальной смене курса западных стратегов.

Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Малина перестаёт мелочиться: несколько решений помогают кустам вырастить крупные ягоды
Малина перестаёт мелочиться: несколько решений помогают кустам вырастить крупные ягоды
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Последние материалы
Российские автомобилисты дождались неожиданного поворота: новый кроссовер готовит серьезный сюрприз
Провал израильской спецоперации: самолет с дипломатами Ирана чудом ушел от гибели в небе
Не дотянул до статуса серьёзного врага: комик публично усомнился в своей репутации в России
Картофель зацвел: одна горсть под куст избавит от копания ненавистной мелочи
Оскар для хоррора? Этот фильм побил рекорды и теперь в гонке за главной наградой
Можно выкладываться до седьмого пота — результат всё равно ускользнет, если забыть об этом этапе
Светящаяся клетка для старика: как обычный смартфон отрезает родителей от жизни
Новый пластик против советской стали: почему профи охотятся за старыми инструментами из СССР
Один и тот же вулкан может взрываться по двум разным сценариям: причина наконец раскрыта
Силуэт станет тонким и изящным: три приема, меняющие форму ног без лишних нагрузок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.