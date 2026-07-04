Символизм ударил по нервам: наряд Селены Гомес напомнил о старой привязанности Тейлор Свифт

Актриса Селена Гомес показала первый образ с тайной церемонии на свадьбе своей близкой подруги Тейлор Свифт. Об этом сообщает Vogue.

Фото: instagram by личный аккаунт Селены Гомес в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Селена Гомес

Гомес позировала в полупрозрачном чёрном кружевном платье от Oscar de la Renta с открытыми плечами и руками. Образ дополнили чёрные босоножки и бриллиантовые серьги-капли от бразильского ювелирного бренда Fernando Jorge. Волосы актрисы уложили в высокий балетный пучок, а визажист сделал вечерний макияж с акцентом на губах.

Снимок был сделан в салоне во время приготовлений к свадебной церемонии Тейлор Свифт. Кадры с самого торжества пока не были опубликованы.

"Ночью Гомес отдала дань уважения своей давней подруге, выбрав чёрное кружевное платье Oscar de la Renta с открытым лифом, высоким разрезом и цветочными кружевными аппликациями", — пишет Vogue.

Выбор бренда оказался символичным: Тейлор Свифт является давней поклонницей Oscar de la Renta. Когда основатель марки скончался в 2014 году, певица назвала его своим "любимым дизайнером всех времён".

На свадьбе самой Селены Гомес и Бенни Бланко в сентябре прошлого года Свифт появилась в платье Oscar de la Renta. Теперь подруги поменялись ролями.

Напомним, Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились 3 июля в Нью-Йорке. Церемония прошла на арене "Мэдисон-сквер-гарден", которую пара арендовала для торжества. Её провёл актёр и комик Адам Сэндлер. Среди гостей, помимо Гомес, были Брэдли Купер, Стивен Спилберг и принц Уильям с Кейт Миддлтон.