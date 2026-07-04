Актриса Селена Гомес показала первый образ с тайной церемонии на свадьбе своей близкой подруги Тейлор Свифт. Об этом сообщает Vogue.
Гомес позировала в полупрозрачном чёрном кружевном платье от Oscar de la Renta с открытыми плечами и руками. Образ дополнили чёрные босоножки и бриллиантовые серьги-капли от бразильского ювелирного бренда Fernando Jorge. Волосы актрисы уложили в высокий балетный пучок, а визажист сделал вечерний макияж с акцентом на губах.
Снимок был сделан в салоне во время приготовлений к свадебной церемонии Тейлор Свифт. Кадры с самого торжества пока не были опубликованы.
"Ночью Гомес отдала дань уважения своей давней подруге, выбрав чёрное кружевное платье Oscar de la Renta с открытым лифом, высоким разрезом и цветочными кружевными аппликациями", — пишет Vogue.
Выбор бренда оказался символичным: Тейлор Свифт является давней поклонницей Oscar de la Renta. Когда основатель марки скончался в 2014 году, певица назвала его своим "любимым дизайнером всех времён".
На свадьбе самой Селены Гомес и Бенни Бланко в сентябре прошлого года Свифт появилась в платье Oscar de la Renta. Теперь подруги поменялись ролями.
Напомним, Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились 3 июля в Нью-Йорке. Церемония прошла на арене "Мэдисон-сквер-гарден", которую пара арендовала для торжества. Её провёл актёр и комик Адам Сэндлер. Среди гостей, помимо Гомес, были Брэдли Купер, Стивен Спилберг и принц Уильям с Кейт Миддлтон.
Неожиданная тактика российской делегации на ключевом саммите привела к системному сбою в аппарате Белого дома и радикальной смене курса западных стратегов.