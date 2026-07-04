Не дотянул до статуса серьёзного врага: комик публично усомнился в своей репутации в России

Стендап-комик Данила Поперечный* в новом выпуске YouTube-шоу "Слишком поздно" отреагировал на клип певца Шамана "Россия‑мама", в котором певец использовал лица иностранных агентов. Поперечный заявил, что считает неуместным использовать изображения людей без их согласия и заставлять их "петь", однако не удержался от иронии.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Данила Поперечный*

По словам комика, его особенно позабавила мысль о том, как Шаман печатает все эти фотографии в копировальном центре. При этом Поперечный отметил, что в клипе нет его собственного фото, и пошутил, что это могло означать либо то, что он "отпросился по семейным обстоятельствам", либо то, что артист не считает его достаточно значимым предателем родины.

"На самом деле меня там не было, потому что я отпросился по семейным обстоятельствам. Либо в глазах Шамана я не тяну на предателя родины, что хорошая новость. Либо даже для него я недостаточно хорош, а это [плохо], потому что для него достаточно хорош даже лёд на озере", — сказал стендапер.

Кроме того, Поперечный пошутил о "непредсказуемости судьбы": теперь, по его словам, у лидера Little Big Ильи Прусикина* появилась коллаборация с Шаманом.

"Хотя мы все думали, что первым будет [Юрий] Музыченко", — подытожил комик.

Напомним, в конце мая Шаман (Ярослав Дронов) опубликовал клип на песню "Россия-мама", в котором предстал в образе детектива, расследующего дело. Под его подозрение попали артисты, признанные в России иностранными агентами. В определённый момент их фотографии "оживают" и начинают петь вместе с Шаманом о России.

Ранее Данила Поперечный неоднократно признавался, что разочаровался в жизни в США. Он называл Лос-Анджелес "помойкой", жаловался на дороговизну и призывал желающих эмигрировать "бежать оттуда", поскольку реальность оказалась далека от "розовых очков".

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста