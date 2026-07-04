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Стала известна стоимость свадьбы Тейлор Свифт: сколько потратила певица, чтобы удивить тысячу гостей

Шоу-бизнес

Масштабная свадьба Тейлор Свифт и её возлюбленного Трэвиса Келси обошлась паре более чем в 22 миллиона долларов. По данным RadarOnline, такие траты неудивительны, учитывая, что для торжества звёзды арендовали спортивный комплекс "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке, а количество приглашённых гостей перевалило за тысячу.

Тейлор Свифт
Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тейлор Свифт

Помимо аренды и банкета, певице пришлось раскошелиться на обеспечение безопасности гостей. Среди приглашённых, помимо голливудских селебрити, оказались принц Уильям и Кейт Миддлтон, что потребовало повышенных мер защиты. На частную охрану Свифт и Келси потратили более четырёх миллионов долларов.

Четыре с половиной миллиона ушли на еду для тысячи гостей. Ещё почти семь миллионов потратили на декорации, звук, цветы и техническое оборудование. Около четырёх миллионов ушло на транспорт для гостей, парковку и прочие организационные мелочи. Таким образом, общая стоимость свадьбы перевалила за 22 миллиона долларов.

Подчёркивается, что абсолютно всё Тейлор и Трэвис оплатили из собственных средств. Поэтому большая свадьба не только не ударит по бюджету Нью-Йорка, но и поможет местному бизнесу. Помимо тысячи гостей, съехавшихся со всего мира, в город приехали и толпы поклонников Свифт, которые останавливаются в местных отелях и посещают рестораны, что, по мнению экспертов, поможет поднять выручку местным предпринимателям.

Напомним, сама церемония прошла 3 июля в Мэдисон-сквер-гарден. Её провёл актёр и комик Адам Сэндлер. Ранее сообщалось, что свадьбу держали в секрете до последнего, а после начала церемонии гости почти ничего не публиковали в соцсетях из-за запрета на телефоны.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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