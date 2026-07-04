Словно в дешёвом сериале: бывшая жена Ираклия прервала молчание после скандала с беременностью

Экс-супруга певца Ираклия Пирцхалава Елена Гребенщикова отреагировала на разгоревшийся в соцсетях скандал. Бывшая возлюбленная артиста, 22-летняя модель Екатерина Лукьянова, заявила, что беременна от него, и обвинила его в изменах и в том, что он бросил её в непростой период, оставив без поддержки.

Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ираклий Пирцхалава

Сам Пирцхалав тем временем пытается наладить отношения с Гребенщиковой. Пара приняла участие в шоу "Ставка на любовь", где попыталась дать браку второй шанс. По словам певца, у них с Еленой сейчас "крутейшие отношения" и они находятся на "испытательном сроке".

"Я понимаю, что вы ждёте от меня какого-то громкого ответа. Но я пока сама не разобралась в том, что происходит. Чувствую себя героиней какого-то дешёвого сериала… Как только я во всём разберусь, тогда мы с вами поговорим честно", — высказалась Гребенщикова в Instagram*-аккаунте, обращаясь к поклонникам, которые "разорвали" ей директ горячими новостями о беременности бывшего возлюбленного.

Гребенщикова дала понять, что не собирается конфликтовать с беременной девушкой и хочет остаться в сложившейся ситуации достойным человеком, хотя сама пока не до конца осознаёт происходящее. Она узнала о скандале из соцсетей, как и все остальные.

Известно, что Ираклий и Елена расторгли брак ещё в 2014 году, но воссоединились в апреле этого года. Они отправились на шоу "Ставка на любовь" и заявили, что готовы дать отношениям второй шанс. У пары двое общих сыновей: 15-летний Илья и 13-летний Александр.

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