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Битва за наследство началась заранее: Ксения Собчак предрекла крах брака сына с девушкой из региона

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак снова оказалась в центре скандала. На этот раз поводом для обсуждения стало её резкое высказывание о личной жизни сына Платона. В новом выпуске шоу "Что о тебе думают?" журналистка заявила, что не допустит, чтобы её единственный наследник связал свою жизнь с "сильной хабалкой из провинции".

Ксения Собчак
Фото: Канал t.me/ksbchk by Скриншот канала t.me/ksbchk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Поводом для такого неожиданного признания стал вопрос гостя программы Прохора Шаляпина. Музыкант поинтересовался, как бы Ксения отреагировала, если бы повзрослевший Платон переписал наследство на свою жену. Собчак, не раздумывая, дала понять, что сделает всё возможное, чтобы избежать такого сценария.

"Я бы заранее всё предусмотрела, чтобы никакая женщина с мамой на поезде из Саратова не смогла бы повлиять на моего Платошу. Этот блондин маленький учит китайский язык с репетиторами. Слушай, сколько сейчас репетиторы стоят — это вообще! Рядом с ним такая мама! И он захочет какую-нибудь сильную хабалку из провинции? Нет-нет. Я бы всё заранее предусмотрела", — заявила телеведущая.

Ксения также переживает из-за возможной свекрови: по её словам, та приедет на поезде, будет готовить борщ и претендовать на бриллианты. Таким образом Собчак обозначила главный страх: что потенциальная избранница сына может интересоваться не им самим, а его деньгами и наследством, доставшимся от знаменитой матери.

"А та с мамой приедет на поезде, будет борщ готовить и в квартирку мою то-се… Скажут: "А вот у Ксении Анатольевны бриллианты хорошие, может, мне бы подарила на свадьбу?"" — продолжила журналистка.

Прохор Шаляпин, сам являющийся выходцем из провинции, полностью поддержал позицию Собчак. Он заявил, что "не допустил такого сценария", согласившись с тем, что подобные мезальянсы могут быть чреваты. Заявление Ксении вызвало бурную дискуссию в интернете: часть аудитории поддержала телеведущую, другие сочли, что она рискует испортить жизнь сыну гиперопекой.

Недавно Ксения Собчак в шоу "Что о тебе думают?" развеяла главный стереотип о своём браке с режиссёром Константином Богомоловым.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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