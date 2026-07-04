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Королевская семья замерла в ожидании: инсайдеры выдали личный план Кейт Миддлтон по спасению отношений братьев

Шоу-бизнес

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начала уговаривать принца Уильяма встретиться с братом Гарри и его женой Меган Маркл во время их предстоящего визита в Великобританию. Об этом сообщает US Weekly со ссылкой на инсайдера из королевского окружения.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: commons.wikimedia.org by Office of U.S. Ambassador to U.K., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

По данным издания, Кейт хочет увидеть детей Гарри и Меган — 7-летнего Арчи и 5-летнюю Лилибет, которые впервые за четыре года приедут в Британию. Однако Уильям пока не планирует присутствовать на встрече, хотя ситуация может измениться.

"На данный момент Уильям не планирует там присутствовать, но ситуация может измениться. Кейт пытается убедить Уильяма встретиться с Гарри, Меган и детьми. Она хочет увидеть детей принца Гарри и Меган. Раньше у них не было возможности увидеть Арчи и Лилибет, поэтому, когда они узнали, что те приедут, это стало шоком. Они пытаются всё организовать, потому что таких возможностей очень мало", — заявил инсайдер издания.

Инсайдер также добавил, что Кейт надеется, что Уильям всё же придёт на встречу, но уважает его решение. При этом источник подчёркивает, что принц Уэльский согласится на встречу с братом только "когда будет готов". Последний раз братья виделись на похоронах королевы Елизаветы II в 2022 году.

Поездка герцогов Сассекских и их детей в Великобританию запланирована на 6-10 июля. Ранее им предложили остановиться в королевской резиденции в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл не планировала сопровождать принца Гарри в этой поездке, поскольку была больше заинтересована в развитии собственного лайфстайл-бренда, чем в возвращении в атмосферу жёсткой критики британских СМИ. Однако позже стало известно, что герцогиня Сассекская всё же отправится в Великобританию вместе с мужем и детьми.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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