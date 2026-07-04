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Мировое признание Адель: неожиданная страсть сына навсегда изменила отношения в семье звезды

Шоу-бизнес

Певица Адель дала редкое интервью, в котором впервые за долгое время откровенно заговорила о своём 13-летнем сыне Анджело. По словам артистки, за последнее время они невероятно сблизились благодаря общей страсти к "Формуле‑1" и картингy, которым мальчик увлекается всерьёз.

Адель
Фото: commons.wikimedia.org by Kristopher Harris from Charlotte, NC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Адель

Адель призналась, что старается всячески поддерживать сына, поскольку нечасто встретишь подростка с таким ярким и глубоким интересом. Она и сама заразилась его энтузиазмом, и теперь они проводят много времени вместе, обсуждая гонки и следя за соревнованиями.

"Мой сын по‑настоящему увлечён картингом и всем, что с этим связано. Не так уж много подростков имеют по‑настоящему яркое увлечение, поэтому я стараюсь его поддерживать. Он одержим этим, но и я тоже", — цитирует артистку Daily Mail.

Недавно возлюбленный певицы, спортивный агент Рич Пол, рассказал об их знакомстве. По его словам, они встретились через общего друга, общались легко и непринуждённо, и лишь со временем их отношения переросли из дружеских в романтические. Сам Рич Пол отметил, что всё произошло "очень спокойно и по-дружески".

На одном из концертов Адель также поделилась, что мечтает родить ещё одного ребёнка и уже записывает в телефон понравившиеся имена. Певица не скрывает, что хочет снова стать мамой в ближайшее время, и этот вопрос для неё сейчас очень важен.

Напомним, недавно Ольга Орлова призналась, что была бы не против родить третьего ребёнка, если бы не возраст. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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