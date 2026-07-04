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Литературные параллели зашкаливают: комик публично вскрыл главную тактику выживания Собчак

Шоу-бизнес

Стендап-комик Данила Поперечный* в новом выпуске YouTube-шоу "Слишком поздно" пошутил над журналисткой Ксенией Собчак. В свежем ролике юморист соотнёс поведение Собчак с приключениями героя из романа Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев".

Ксения Собчак
Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Поперечный обратил внимание на то, что вышел уже 12-й выпуск его шоу, и провёл параллель с культовым произведением. По его мнению, Собчак, как и Остап Бендер, пытается удержаться на большом количестве стульев, но только в переносном смысле.

"12‑й выпуск [шоу], вау, круто. Именно столько стульев искал Остап Бендер. И на стольких же пытается до сих пор усидеть Ксения Собчак", — заявил Поперечный.

Это не первый случай, когда публичные личности иронизируют над Собчак. В конце июня шутку в адрес журналистки произнесла телеведущая Татьяна Лазарева**. Она пошутила, что есть три вещи, за которыми можно наблюдать бесконечно: как течёт вода, горит огонь и как живёт Ксения Собчак.

Ранее Поперечный рассказывал, что жизнь в США часто не оправдывает надежд эмигрантов. По его мнению, особенно тяжело адаптироваться жителям Москвы, поскольку в российской столице выше уровень безопасности и качественнее сервис.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
** признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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