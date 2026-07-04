Больше никаких препон в России: композитор нашёл способ сохранить доходы через смену паспорта

Продюсер Павел Рудченко предположил, что получение Константином Меладзе грузинского гражданства упрощает для композитора возможность продолжать зарабатывать в России.

Фото: YouTube канал mrvipconcert by Скриншот видео YouTube канала mrvipconcert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Константин Меладзе

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе втайне оформил гражданство Грузии, для чего ему, скорее всего, пришлось отказаться от украинского паспорта, поскольку Грузия не допускает двойного гражданства.

По мнению Рудченко, выбор именно грузинского паспорта связан с происхождением Меладзе и особенностями взаимодействия стран СНГ с Россией. Это позволяет композитору сохранить монетизацию в России и не опасаться юридических последствий, которые могли бы возникнуть при публичном использовании украинского гражданства.

"В данном случае он не прекращает работу с Россией, получает монетизацию, и его вроде бы не связывает юридическая сторона вопроса с точки зрения гражданства. Он не ждёт претензий, как если бы он выпячивал украинское гражданство", — сказал эксперт в беседе с НСН.

Продюсер уточнил, что гражданство Италии, где сейчас проживает Меладзе, не даёт подобных преимуществ. По его словам, грузинский паспорт в данном случае является наиболее прагматичным решением для композитора, который продолжает активно работать с российскими артистами и проектами.

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) высказался о стереотипах, связанных с патриотизмом и заработками. Он заявил, что его возмущает убеждение, будто патриот должен вести аскетичный образ жизни и "последний хлеб без соли доедать". Певец подчеркнул, что патриотизм не запрещает достойно зарабатывать честным трудом.