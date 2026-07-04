Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Никакой живой души в словах: Джоди Фостер увидела признаки работы ИИ в фильме с Брэдом Питтом
Летнее утро должно начинаться с них: рецепт яблочных оладий на кефире с идеальной корочкой
Словно в дешёвом сериале: бывшая жена Ираклия прервала молчание после скандала с беременностью
Диктатура в Ереване: Пашинян цинично лишил миллионы армян законного права голоса
Время молодого картофеля нельзя пропустить: ботва сама подскажет, когда браться за лопату
Лекарства больше не нужны? Световой метод из Китая уничтожает патогены за считанные минуты
На Сахалине успешно протестировали регулярное авиасообщение с помощью беспилотных аппаратов
Рискнула всем ради одной роли: театральный дебют Леры Кудрявцевой спровоцировал сильный стресс
Без майонеза, пожалуйста: почему кормить кур объедками со стола опасно для яйценоскости

Больше никаких препон в России: композитор нашёл способ сохранить доходы через смену паспорта

Шоу-бизнес

Продюсер Павел Рудченко предположил, что получение Константином Меладзе грузинского гражданства упрощает для композитора возможность продолжать зарабатывать в России.

Константин Меладзе
Фото: YouTube канал mrvipconcert by Скриншот видео YouTube канала mrvipconcert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Константин Меладзе

Недавно Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе втайне оформил гражданство Грузии, для чего ему, скорее всего, пришлось отказаться от украинского паспорта, поскольку Грузия не допускает двойного гражданства.

По мнению Рудченко, выбор именно грузинского паспорта связан с происхождением Меладзе и особенностями взаимодействия стран СНГ с Россией. Это позволяет композитору сохранить монетизацию в России и не опасаться юридических последствий, которые могли бы возникнуть при публичном использовании украинского гражданства.

"В данном случае он не прекращает работу с Россией, получает монетизацию, и его вроде бы не связывает юридическая сторона вопроса с точки зрения гражданства. Он не ждёт претензий, как если бы он выпячивал украинское гражданство", — сказал эксперт в беседе с НСН.

Продюсер уточнил, что гражданство Италии, где сейчас проживает Меладзе, не даёт подобных преимуществ. По его словам, грузинский паспорт в данном случае является наиболее прагматичным решением для композитора, который продолжает активно работать с российскими артистами и проектами.

Ранее певец Шаман (Ярослав Дронов) высказался о стереотипах, связанных с патриотизмом и заработками. Он заявил, что его возмущает убеждение, будто патриот должен вести аскетичный образ жизни и "последний хлеб без соли доедать". Певец подчеркнул, что патриотизм не запрещает достойно зарабатывать честным трудом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Мир. Новости мира
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
Недвижимость
Один стакан в барабан — и старые полотенца снова станут мягкими, объемными и идеально впитают влагу
Канализация захлебнулась: в Краснодаре решили полностью заменить важный городской объект
Краснодарский край
Канализация захлебнулась: в Краснодаре решили полностью заменить важный городской объект
Популярное
Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера

В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.

Немцам указали на дверь: боевой корабль России хладнокровно отогнал патруль от танкера
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Звенящая тишина вместо мира: Москва полностью сломала хитрый сценарий Трампа по Украине
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий
Наглость зашкаливает: власти Парижа нашли абсурдного виновника в невыносимой жаре в Европе
Польша экстренно рвёт связи с Украиной совсем не по причине исторических разногласий Любовь Степушова Опасный секрет в Балтийском море: правда о диверсии развалила бы всю коалицию Запада Юрий Бочаров Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей Анжела Якубовская
Мы вам не колония: в Праге разразился громкий скандал из-за наглых ультиматумов Белого дома
Крушение официальной версии по подрыву Северных потоков грозит Берлину катастрофой
Тегеран шлет Вашингтон подальше: Иран отверг рекордную сделку США на сто миллиардов долларов
Тегеран шлет Вашингтон подальше: Иран отверг рекордную сделку США на сто миллиардов долларов
Последние материалы
Больше никаких препон в России: композитор нашёл способ сохранить доходы через смену паспорта
Время молодого картофеля нельзя пропустить: ботва сама подскажет, когда браться за лопату
Лекарства больше не нужны? Световой метод из Китая уничтожает патогены за считанные минуты
На Сахалине успешно протестировали регулярное авиасообщение с помощью беспилотных аппаратов
Рискнула всем ради одной роли: театральный дебют Леры Кудрявцевой спровоцировал сильный стресс
Без майонеза, пожалуйста: почему кормить кур объедками со стола опасно для яйценоскости
Казачья бригада "Терек" отметила год со дня вручения знамени с подписью Путина
Святой престол против Брюсселя: Рим и София заблокировали санкции против Патриарха Кирилла
Забытый архив в глубине пещеры: находка в Бразилии обнажила пугающую правду о будущем планеты
Нет смысла опускать в погреб: бархатный облепиховый джем съедается в одно мгновенье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.