Ужас в гостиничном номере: певец Шура обнаружил под диваном посиневшее тело поклонницы

Певец Шура (Александр Медведев) в подкасте Vsrap поделился жутковатой историей о том, как его когда‑то преследовали фанатки, и одна из них едва не погибла в его гостиничном номере. Артист рассказал, что утром он обнаружил торчащую из‑под дивана посиневшую руку девушки, которая пробралась в комнату и спряталась там.

Фото: YouTube канал Авторадио by Скриншот видео YouTube канала Авторадио, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шура

По словам Шуры, горничная пустила поклонницу в номер, и та залезла под диван. Если бы не её рука, которую певец заметил случайно, никто бы не понял, что она уже теряет сознание из‑за нехватки воздуха. Артист уточнил, что девушку удалось спасти.

"Просыпаюсь утром, а у меня синяя рука лежит из‑под дивана… Горничная пустила девку, она залезла (под диван), и, если бы не её рука, мы бы даже не поняли, что она подыхает там уже", — рассказал Шура в подкасте, слова которого приводит "Звездач".

Певец не уточнил, сколько лет назад произошёл этот случай, но отметил, что фанатки и раньше доставляли ему беспокойство — были и другие эпизоды, когда поклонницы проникали в его личное пространство.

Ранее заслуженный артист России Шаман (Ярослав Дронов) на пресс-конференции высказался о стереотипах в отношении патриотов. Он заявил, что его возмущает убеждение, будто патриот должен вести аскетичный образ жизни и "последний хлеб без соли доедать".