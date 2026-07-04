Мир замер в ожидании: тайное событие в Нью-Йорке изменило статус самой популярной певицы планеты

Певица Тейлор Свифт и футболист Трэвис Келси официально стали мужем и женой. Тайная церемония бракосочетания прошла вечером 3 июля на легендарной арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке. Об этом сообщает Associated Press.

Фото: commons.wikimedia.org by Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тейлор Свифт

Провёл церемонию актёр и комик Адам Сэндлер, а новость о браке подтвердилась после того, как на вывеске стадиона зажглась надпись "Just Married".

Свадьба прошла без традиционных подружек невесты и друзей жениха. Вместо них рядом с женихом и невестой были их братья: Остин Свифт стал "мужчиной чести" певицы, а Джейсон Келси, с которым Трэвис ведёт подкаст "New Heights", выступил в роли шафера. Образы молодожёнов создали Christian Dior Haute Couture и дизайнер Джонатан Андерсон, обувь изготовили Christian Louboutin, а украшения для Свифт выбрала Cartier.

Среди гостей были замечены Брэдли Купер, Зои Кравиц, Хью Грант, Итан Хоук, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Крис Рок, Стивен Спилберг, Камила Кабельо и писательница Дженни Хан. На церемонию также пришли тренер "Канзас-Сити Чифс" Энди Рид с игроками команды, бывший футболист Том Брэди и ведущие ESPN Джо Бак и Стивен Эй Смит.

Организаторам удалось сохранить мероприятие в тайне вплоть до самого начала. У арены собрались толпы фанатов и прохожих, пытавшихся увидеть знаменитых гостей, однако попасть внутрь им не удалось. Как предполагает AP, телефоны на церемонии были запрещены — после начала мероприятия гости практически не публиковали ничего в соцсетях, что подтверждает закрытый характер торжества.

Для обоих этот брак стал первым. Напомним, Свифт и Келси начали встречаться в 2023 году, когда футболист пришёл на концерт её тура "Eras Tour" на стадионе "Чифс", а затем певица стала появляться на матчах его команды. Их роман стремительно развивался, и спустя два года отношений пара решила официально оформить союз.

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