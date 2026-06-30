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Больше никакого доверия: обещания Дмитрия Шепелева привели к новому витку семейного скандала

Шоу-бизнес

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир раскрыл правду о встрече Ольги Орловой с крестником Платоном. Артистка, которая была близкой подругой Жанны, давно пытается увидеть 13-летнего сына певицы, но все попытки, по словам Фриске, остаются безрезультатными.

Дмитрий Шепелев
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Дмитрия Шепелева by Инстаграм-аккаунт Дмитрия Шепелева
Дмитрий Шепелев

Напомним, в годовщину смерти Жанны Дмитрий Шепелев опубликовал пост, в котором отметил, что близкие певицы хотят встречи с Платоном только под камерами. В ответ на это Ольга Орлова публично попросила разрешить ей встретиться с мальчиком без камер, видео и фото. Шепелев пообещал написать ей личное сообщение и, якобы, разрешил встречу при условии полной информационной тишины.

Однако спустя две недели, как сообщил отец Жанны, встреча так и не состоялась. По его словам, Шепелев так и не вышел на связь с Орловой, хотя она пыталась с ним связаться. Владимир Фриске отметил, что такое поведение его нисколько не удивило.

"Ничего такого не было, он так и не вышел на связь с Ольгой Орловой. Она писала — не отвечает", — заявил Владимир Фриске в беседе с Woman.ru.

Отец певицы уверен, что Шепелеву нужна лишь публичность. По его мнению, телеведущий использовал годовщину смерти Жанны как повод напомнить о себе и снова оказаться в центре внимания. Фриске не скрывает своего разочарования и считает, что Шепелев не даст увидеться с внуком никому из семьи Фриске.

"Ему только того и надо, чтобы о нём вспомнили, а тут был повод — годовщина Жанны, 11 лет как её нет. Ему лишь и надо, чтобы написали про него. Опять хочет на телевидение попасть, бездарь", — заключил Владимир Фриске.

Напомним, после смерти Жанны Фриске в 2015 году её сын Платон остался с отцом Дмитрием Шепелевым. Родственники певицы не видели мальчика с тех пор, как ему исполнилось два года. Конфликт между Шепелевым и семьёй Фриске длится уже много лет, и все попытки наладить отношения или хотя бы увидеть внука заканчиваются ничем.

Ранее близкие Жанны Фриске уже называли слова Шепелева "полной лажей". Отец певицы Владимир заявил, что у них с Шепелевым нет никаких контактов, а семья не видела Платона 12 лет. Сестра Жанны Наталья также опровергла заявления Шепелева, назвав их "полнейшим бредом" и подчеркнув, что родственники никогда не требовали встреч под камерами.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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