Больше не прежняя: слова дочери Любови Успенской подтвердили худшие опасения людей о её психике

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вновь встревожила поклонников своими необычными высказываниями. После тяжёлой аварии на Коста-Рике, где она получила множественные переломы, упав с велосипеда, Татьяна периодически публикует странные посты, которые заставляют фанатов переживать за её состояние.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Любовь Успенская

Звёздная мать сделала всё возможное для реабилитации наследницы. Плаксина вернулась к привычной жизни: выходит с матерью на сцену, занимается живописью и танцами. Однако её последняя публикация в соцсетях вызвала новую волну беспокойства — девушка заговорила о преследующем её страхе и опустошённости.

"Вообще последнее время наблюдаю, что мой мозг пустой, и в этой пустоте я слышу страх и музыку Вселенной", — написала Татьяна на своей странице.

Поклонники тут же принялись обсуждать странное заявление. Многие предположили, что это может быть связано с последствиями травмы, которая, по-видимому, продолжает влиять на её психику. Другие отметили, что Плаксина и раньше отличалась особым складом ума, но после аварии её мысли стали ещё более загадочными.

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