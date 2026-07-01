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Больше не прежняя: слова дочери Любови Успенской подтвердили худшие опасения людей о её психике

Шоу-бизнес

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина вновь встревожила поклонников своими необычными высказываниями. После тяжёлой аварии на Коста-Рике, где она получила множественные переломы, упав с велосипеда, Татьяна периодически публикует странные посты, которые заставляют фанатов переживать за её состояние.

Любовь Успенская
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Гулямов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Любовь Успенская

Звёздная мать сделала всё возможное для реабилитации наследницы. Плаксина вернулась к привычной жизни: выходит с матерью на сцену, занимается живописью и танцами. Однако её последняя публикация в соцсетях вызвала новую волну беспокойства — девушка заговорила о преследующем её страхе и опустошённости.

"Вообще последнее время наблюдаю, что мой мозг пустой, и в этой пустоте я слышу страх и музыку Вселенной", — написала Татьяна на своей странице.

Поклонники тут же принялись обсуждать странное заявление. Многие предположили, что это может быть связано с последствиями травмы, которая, по-видимому, продолжает влиять на её психику. Другие отметили, что Плаксина и раньше отличалась особым складом ума, но после аварии её мысли стали ещё более загадочными.

Ранее модель и актриса Кара Делевинь в подкасте The Louis Theroux Podcast впервые рассказала о передозировке наркотиками.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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