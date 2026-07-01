Счастье обернулось суровым прозрением: популярная певица раскрыла правду о цене успеха после школы

Певица Юлия Савичева, выступившая на Всероссийском выпускном балу в Кремле, поделилась воспоминаниями о собственном выпускном и призналась, что тогда не предполагала, насколько сложной окажется взрослая жизнь. Артистка посоветовала нынешним школьникам не торопиться взрослеть и наслаждаться детством.

Фото: commons.wikimedia.org by Васильчиков В.В., Фадеев М.А., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлия Савичева

По словам Савичевой, в день выпускного она была рада началу новой жизни, но теперь, с высоты своего 39-летнего опыта, понимает, что ответственность, которая ложится на плечи взрослого человека, порой бывает непосильной. Она с улыбкой вспоминала свои юношеские ожидания и призналась, что реальность преподнесла сюрпризы.

"Я была очень рада, что начинается новая жизнь, но я тогда не знала, с чем придётся столкнуться. Сейчас, например, мне уже 39 лет, и я понимаю, что в жизни всё так сложно! И столько ответственности на плечах, что лучше не надо вам быстрее взрослеть! Останьтесь в своём возрасте чуть-чуть подольше, я это желаю вам, ребята!", — цитирует артистку WomanHit.

При этом певица подчеркнула, что все её детские мечты сбылись. Она всегда хотела быть на сцене и стала артисткой. Однако, по её мнению, даже исполнение желаний не делает взрослую жизнь проще — она просто становится другой, и к этому нужно быть готовым.

"Конечно, мои детские мечты исполнились. Я на сцене, я артистка, я всегда этого хотела", — призналась исполнительница.

Ранее Юлианна Караулова признавалась, что была по-настоящему счастлива, когда получила школьный аттестат. Певица не скрывала, что не любила ранние подъёмы и предметы, которые считала бесполезными, особенно физику.