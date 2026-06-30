Все перепутали старое с новым: Владимир Познер обрубил возможность своего возвращения на ТВ

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал слухи о своём возвращении на Первый канал, которые активно распространились в Сети после ночного эфира 30 июня. Тогда на канале показали выпуск программы "Познер" с интервью грузинского режиссёра и сценариста Резо Габриадзе, что вызвало волну обсуждений и даже возмущения среди некоторых публичных лиц.

Фото: commons.wikimedia.org by Augustas Didžgalvis, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владимир Познер

В беседе с НСН Познер категорически опроверг домыслы о своём скором появлении в эфире. Он заявил, что не имеет никаких планов на этот счёт и не понимает, откуда взялись такие слухи. Журналист уточнил, что осенью, возможно, начнёт брать интервью у интересных ему людей и публиковать их на собственном сайте, но это пока лишь предварительные планы.

"Ждать моего возвращения на "Первый канал", конечно, можно, но вряд ли дождётесь, пока я не собирался этого делать, не знаю, почему многие решили, что я возвращаюсь. Пока что никаких планов на сей счёт у меня нет", — заявил Познер.

Показ выпуска с Габриадзе, которого не стало в 2021 году, изначально был повторным — он вышел ещё в декабре 2018 года. Однако это не остановило критиков.

Ранее футболист Артём Дзюба выразил желание стать ведущим шоу "Прятки". Он пошутил, что был бы "самым легендарным ведущим" и пообещал найти всех участников, "даже если для этого придётся перевернуть всю школу".