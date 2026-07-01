Будущее ребёнка под вопросом: Караулова объяснила нежелание видеть единственного сына в шоу-бизнесе

Певица Юлианна Караулова заявила, что не хотела бы видеть своего 5-летнего сына Александра в будущем на сцене или в кадре. Звёздная мама призналась, что профессия артиста кажется ей слишком сложной, и она предпочла бы, чтобы наследник выбрал другой путь.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юлианна Караулова

По словам Карауловой, мужчины в шоу-бизнесе часто бывают непростыми людьми — нарциссичными и требовательными. Этот стереотип, по её мнению, не лишён оснований, и она не хотела бы, чтобы её сын перенимал такие черты характера.

"Я бы не хотела, чтобы мой сын был артистом. Потому что, мне кажется, это непростая работа… Всё-таки многие из них достаточно нарциссичные, сложные. Поэтому", — поделилась артистка в беседе с WomanHit.

Сейчас Александру всего пять лет, и он пока не думает о карьере. Однако Караулова уже задумывается о его будущем и надеется, что сын найдёт себя в более спокойной и стабильной сфере, не связанной с публичностью и постоянным стрессом.

Ранее Юлианна Караулова признавалась, что была счастлива распрощаться со школой. Она откровенно рассказывала, что ненавидела ранние подъёмы и физику, которую считала бесполезным предметом.