Стыд за таких людей переполнил: реакция Сети на жест Пугачёвой заставила Волочкову заступиться

Анастасия Волочкова в личном блоге эмоционально заступилась за Аллу Пугачёву. Балерину вывели из себя хейтеры Примадонны, которые обесценили её благородный жест — участие в благотворительном мероприятии для детей с онкологией.

Фото: commons.wikimedia.org by Latheme, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Алла Пугачёва

Недавно Волочкова приняла участие в концерте для больных детей. Организатор собрал плеяду знаменитостей, поддержавших акцию. Среди них была и Алла Борисовна, которая прислала видеообращение с поддержкой детям России. Однако нашлись те, кто осудил певицу за этот жест.

"Алла Борисовна Пугачёва прислала своё видеообращение с поддержкой детям России и этому концерту. И вот. Оказывается, нашлись недалёкие умом и созиданием люди, которые осудили её за это", — посетовала Волочкова.

Балерина пристыдила тех, кто посмел хейтить Аллу Борисовну. Она выразила недоумение, как можно осуждать человека за добрые дела, и подчеркнула, что благие поступки редко предаются огласке, в отличие от "дичи и тупости".

"Как не стыдно? Как правило, благие дела не придаются огласке, к сожалению. А дичь и тупость придаётся. Со своей стороны я хочу выразить глубочайшую благодарность Алле Борисовне", — сказала Анастасия.

Волочкова назвала Пугачёву "человеком-легендой", на песнях которого выросло не одно поколение. Она искренне не понимает, как можно осуждать эту "великую женщину" за добрые дела, и призвала общественность к доброте и уважению к творческим людям, которым не безразличны дети России.

"Люди. Призываю вас к доброте. Творческие люди, которым не безразличны дети России, заслуживают глубочайшего уважения", — отметила эпатажная знаменитость.

Ранее Анастасия Волочкова откровенно рассказала о психологической травме из-за контроля матери в юности. Балерина вспомнила, как в 16 лет ей запрещали встречаться с первой любовью, и как мать наказывала её исчезновениями, заставляя стоять у иконы до утра.