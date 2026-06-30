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Учёба обернулась настоящим кошмаром: известная певица призналась в ненависти к школьным будням

Шоу-бизнес

Певица Юлианна Караулова откровенно призналась, что, в отличие от многих своих одноклассников, не испытывала грусти при получении школьного аттестата. Напротив, она была по-настоящему счастлива распрощаться со школой и не скрывает облегчения от завершения этого этапа жизни.

Юлианна Караулова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлианна Караулова

По словам Карауловой, школьные годы давались ей непросто. Особенно её раздражали ранние подъёмы, экзамены и предметы, которые она считала абсолютно бесполезными для своей будущей жизни. Она призналась, что совершенно не понимала, зачем ей физика.

"Ну не знаю, мне не нравилось, мне хотелось новой взрослой интересной жизни, мне не нравилось так рано вставать, мне не нравилось сдавать экзамены и учить предметы, которые мне не нравились", — заявила артистка в беседе с WomanHit.

Вместо ностальгии по парте и звонкам Караулова испытывала нетерпение — ей хотелось скорее окунуться во взрослую жизнь, полную новых возможностей и свободы. Она не скрывает, что учёба была для неё скорее обязаловкой, чем радостью, и она рада, что всё это осталось позади.

Сейчас певица смотрит на школьные годы без сожаления и считает, что каждый человек имеет право не любить уроки, если они не дают ему вдохновения. Главное, по её мнению, — найти своё призвание и не бояться признаваться в том, что стандартная система образования не для всех.

Ранее Анна Пересильд рассказывала о своих результатах ЕГЭ. Дочь Юлии Пересильд решила окончить школу экстерном, потому что чувствует себя в школе "странно" и считает, что "рано повзрослела". 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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