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Скрывала правду от миллионов фанатов: трагическое последствие болезни МакSим вышло наружу

Шоу-бизнес

Певица МакSим в программе Евгении Медведевой "Бес Комментариев" впервые призналась, что после тяжёлой болезни полностью лишилась волос и долго носила парики. Артистка пояснила, что скрывала это, чтобы не травмировать поклонников, которые и так сильно за неё переживали.

МакSим, певица
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) МакSим by Личный Инстаграм-аккаунт МакSим
МакSим, певица

Исполнительница была экстренно госпитализирована летом 2021 года с тяжёлым поражением лёгких. Врачи ввели её в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Страна тогда следила за каждым сообщением о состоянии певицы, и её возвращение к жизни стало настоящим чудом.

"После больницы у меня вообще не было волос, они меня покинули. Я об этом нигде не говорила, но много вопросов было о том, почему я в парике. Все люди и так много за меня волновались, переживали, я могла выйти и сказать, что теперь я такая… Но решила не травмировать поклонников и носить парики, хотя делать я это не умела и это было заметно. Вот сейчас я наконец рассказала", — поделилась МакSим.

Пережитое заставило артистку иначе посмотреть на жизнь и здоровье. Теперь она категорически против пластических операций и популярных косметологических процедур, включая липосакцию, и призывает других не рисковать ради сомнительных результатов.

"Нельзя так делать, вы убиваете свой иммунитет, своё здоровье, которое дано природой. Я тоже думала делать липосакцию, потом видела, какие это приносит результаты и они вам не понравятся в большинстве случаев. Об этом не говорят врачи и пластические хирурги, они говорят только о том, что получится сразу после самой операции", — считает певица.

Особое беспокойство у МакSим вызывают процедуры с использованием биоматериалов животного происхождения, например, инъекции клеток лосося или свиного жира. Она напомнила, что последствия таких вмешательств могут проявиться лишь через 15-20 лет, и никто не гарантирует их безопасность.

Ранее певец Шаман высказался о стереотипах в отношении патриотов. Он заявил, что его возмущает убеждение, будто патриот должен вести аскетичный образ жизни и "последний хлеб без соли доедать".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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