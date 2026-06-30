Спортсмен пошёл на риск: Артём Дзюба пообещал стать самым легендарным ведущим в истории

Футболист Артём Дзюба заявил, что готов стать ведущим популярного шоу "Прятки". Спортсмен выразил уверенность, что справился бы с этой ролью лучше любого другого, и пообещал найти каждого участника, несмотря ни на какие преграды.

Фото: pic1.fc-zenit.ru by Vyacheslav Yevdokimov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Артём Дзюба

По словам Дзюбы, он не боится трудностей и готов залезть в любую щель или нырнуть куда угодно, лишь бы выполнить задачу. Он также пошутил, что по сравнению с ним нынешний ведущий Дмитрий Журавлёв — "цветочки", и что он бы "перевернул всю школу", но нашёл бы всех.

"Я был бы самым легендарным ведущим! Когда говорят, что Журавлёв что-то там ломает — это цветочки. Я бы вообще всю школу перевернул, но нашёл бы каждого. Для меня вообще нет никаких преград, я залезу, нырну куда угодно, но найду всех", — цитирует спортсмена StarHit.

Третий сезон проекта снова ведёт Дмитрий Журавлев, известный по шоу "Натальная карта". В новых выпусках он ищет героев, спрятанных в разных точках мира. В этом сезоне в шоу впервые приняла участие актриса Алла Михеева. Съёмки одного из эпизодов прошли в Ногинской школе, где Михеева попросила помощи у местных учеников, чтобы придумать, как интереснее спрятаться и обмануть ведущего.

Напомним, 89-летний телеведущий, доктор биологических наук и профессор МГУ Николай Дроздов недавно раскрыл секрет своей феноменальной бодрости. По его словам, главный рецепт энергии — строгое следование законам природы: он ложится спать с закатом, а встаёт в пять утра вместе с восходом солнца.