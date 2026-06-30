Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не только пляжи: чем Малайзия в 2026 году затмила Таиланд, Бали и другие популярные курорты Азии
Жареное варенье называют новым хитом заготовок: густой конфитюр получается без лишнего сахара
Жирный налет на вытяжке уйдет без трения: два дешевых состава для идеальной чистоты
Главный секрет похудения оказался не в спорте: организм начинает терять вес по другому принципу
Крабовый салат больше не будет прежним: тропический рецепт, который ломает привычки
Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы
Творог, мак и взрывная кислинка вишни: идеальный десерт без муки для гурманов
Далекий мир внезапно сбросил лишний вес: уточненные параметры планеты поразили экспертов
Лицо выглядит хмурым не случайно: как вернуть бровям естественный подъем без пластической операции

Ольга Орлова отдохнула в Греции в бикини: почему подписчики призвали её надеть слитный купальник

Шоу-бизнес

Телеведущая и экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова поделилась с поклонниками откровенными фото в бикини. Снимки были сделаны в Греции, где знаменитость отдыхает с семьёй. На кадрах звезда позирует в бассейне в раздельном купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Ольга Орлова
Фото: instagram by личный аккаунт Ольги Орловой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ольга Орлова

Публикация мгновенно привлекла внимание подписчиков, которые не скупились на комплименты. В комментариях они называли Орлову "шикарной", "девушкой-огнём" и "песочными часами". Некоторые восхищались её женственностью, другие — смелостью, хотя нашлись и те, кто поинтересовался, почему русские женщины так любят раздельные купальники.

"Песочные часы", "Шикарная", "Девушка-огонь", "Какая же вы женственная", "Фигура просто огонь", "Почему русские женщины так любят раздельные купальники?", "Можно ведь слитный купальник надеть и все будет чинно и красиво", "Космос", "Ух, ничего себе", "Прекрасная", — высказались подписчики под постом.

Сама Орлова недавно признавалась, что её живот после родов до сих пор не восстановился полностью, и раньше она сильно переживала по этому поводу. Однако сейчас звезда приняла себя и перестала комплексовать. Она честно говорит, что периодически набирает вес, а потом худеет, и считает себя обычной женщиной со стандартными проблемами.

При этом исполнительница не скрывает, что не любит спорт и не может заставить себя тренироваться, даже понимая их эффективность. Ей гораздо проще соблюдать жёсткую диету, чем ходить в зал. Недавно она пробовала заниматься йогой, но, по её словам, настроя "надолго не хватило".

Ранее Ольга Орлова призналась в личном блоге, что была бы не против родить третьего ребёнка, но ей мешает возраст. 

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Военная машина Запада набирает ход: три страны Европы формируют новую угрозу для России
Военные новости
Военная машина Запада набирает ход: три страны Европы формируют новую угрозу для России
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Недвижимость
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Трава между плитками больше не растет: два копеечных раствора против сорняков за ночь
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Кривой Рог содрогнулся от жестокости ТЦК: пятилетняя дочь отца-одиночки осталась на произвол судьбы
Последние материалы
Миллионы погибших: в Швеции озвучили реальные потери украинской армии после взлома базы
Творог, мак и взрывная кислинка вишни: идеальный десерт без муки для гурманов
Далекий мир внезапно сбросил лишний вес: уточненные параметры планеты поразили экспертов
Лицо выглядит хмурым не случайно: как вернуть бровям естественный подъем без пластической операции
Вишни будет как звезд: 1 ведро этого состава под ствол творит чудеса при созревании
Ошибка номер один при нанесении крема для век, из-за которой появляются отёки и тяжесть
Жизнь превратилась в ежедневную борьбу: травма ноги вынудила Бузову перейти на жёсткий режим
Красивые диски могут дорого обойтись: одна ошибка убивает подвеску автомобиля
Табачные следы на белых фасадах провоцируют ссоры: в семье Сергея Гинзбурга назрело противоречие
Ящики из-под фруктов как секретный инструмент дачника: экономия, урожай и порядок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.