Ольга Орлова отдохнула в Греции в бикини: почему подписчики призвали её надеть слитный купальник

Телеведущая и экс-солистка "Блестящих" Ольга Орлова поделилась с поклонниками откровенными фото в бикини. Снимки были сделаны в Греции, где знаменитость отдыхает с семьёй. На кадрах звезда позирует в бассейне в раздельном купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Фото: instagram by личный аккаунт Ольги Орловой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Орлова

Публикация мгновенно привлекла внимание подписчиков, которые не скупились на комплименты. В комментариях они называли Орлову "шикарной", "девушкой-огнём" и "песочными часами". Некоторые восхищались её женственностью, другие — смелостью, хотя нашлись и те, кто поинтересовался, почему русские женщины так любят раздельные купальники.

"Песочные часы", "Шикарная", "Девушка-огонь", "Какая же вы женственная", "Фигура просто огонь", "Почему русские женщины так любят раздельные купальники?", "Можно ведь слитный купальник надеть и все будет чинно и красиво", "Космос", "Ух, ничего себе", "Прекрасная", — высказались подписчики под постом.

Сама Орлова недавно признавалась, что её живот после родов до сих пор не восстановился полностью, и раньше она сильно переживала по этому поводу. Однако сейчас звезда приняла себя и перестала комплексовать. Она честно говорит, что периодически набирает вес, а потом худеет, и считает себя обычной женщиной со стандартными проблемами.

При этом исполнительница не скрывает, что не любит спорт и не может заставить себя тренироваться, даже понимая их эффективность. Ей гораздо проще соблюдать жёсткую диету, чем ходить в зал. Недавно она пробовала заниматься йогой, но, по её словам, настроя "надолго не хватило".

Ранее Ольга Орлова призналась в личном блоге, что была бы не против родить третьего ребёнка, но ей мешает возраст.

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