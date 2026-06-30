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Жизнь превратилась в ежедневную борьбу: травма ноги вынудила Бузову перейти на жёсткий режим

Шоу-бизнес

Ольга Бузова в личном блоге впервые подробно рассказала о восстановлении после травмы ноги, которую она получила у себя дома. Певица поскользнулась в душе, и порез оказался настолько серьёзным, что последствия дают о себе знать до сих пор.

Певица Ольга Бузова
Фото: Телеграм-канал Ольги Бузовой by неизвестен is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

По словам артистки, рана была не просто глубокой, но ещё и инфицированной. Врачи диагностировали рваный характер повреждения, и теперь колено остаётся обездвиженным. Бузова призналась, что пока не может ни сгибать, ни разгибать ногу, несмотря на все усилия.

"Рана была очень сильно инфицированная. Рана была рваной. Поэтому колено по-прежнему сгибать нельзя", — объяснила звезда.

Бузова подчеркнула, что не намерена сдаваться и делает всё возможное для скорейшего возвращения к активной жизни. Каждый день она тренируется, уделяя особое внимание мышцам бедра, ягодиц и икр. По её словам, постоянная реабилитация — единственный способ быстрее восстановиться.

"Я тренируюсь каждый день. Нужна реабилитация для того чтобы работали бёдра, ягодицы, икры, я делаю всё возможное и невозможное, чтобы быстрее восстановиться", — сказала она.

Фанаты уже начали активно поддерживать певицу в комментариях, желая ей скорейшего выздоровления. Сама Бузова уверена, что при таком подходе ей удастся вернуться в привычный ритм жизни в ближайшее время, несмотря на серьёзность травмы.

Ранее Ольга Бузова поделилась воспоминаниями о съёмках клипа на песню "Хит-парад" в Лос-Анджелесе в августе 2017 года. Тогда режиссёр сообщил ей, что съёмочная площадка находится в одном из домов, некогда принадлежавших самому Майклу Джексону.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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