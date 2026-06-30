Статус в соцсетях не определяет человека: светская львица ответила на обвинения в одиночестве

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Шоу-бизнес

Телеведущая и модель Виктория Лопырева в Instagram*-аккаунте высказалась о переменах в личной жизни. Звезда ответила на домыслы, что с ней "что-то не так", если она сейчас не состоит в отношениях, и объяснила своё нынешнее отношение к публичности.

Виктория Лопырева
Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта (запрещён в РФ) Виктории Лопыревой by Инстаграм-аккаунт Виктории Лопыревой
Виктория Лопырева

По словам Лопыревой, она никогда надолго не оставалась одна, но теперь сознательно не выносит личную жизнь в публичное поле. Она подчеркнула, что одиночество — это не проблема, а возможность побыть наедине с собой, и призвала не воспринимать отсутствие отношений как признак неполноценности.

"Неужели каждый мужчина или женщина, которые сейчас не в отношениях, должны думать, что с ними что-то не так? Иногда остаться наедине с собой — это не проблема, а привилегия. И порой эта встреча оказывается очень интересной. А что касается меня… Со мной точно много чего не так, всё же я живой человек, как и все мы, иначе было бы скучно. Но вот одна я надолго никогда не оставалась… как-то не получалось у меня. Просто теперь я не выношу свою личную жизнь в публичное поле. Эти уроки я уже выучила", — высказалась модель.

Ранее актёр Павел Прилучный рассказал, что живёт рядом со старшими детьми от экс-супруги Агаты Муцениеце. По его словам, они с женой Зепюр Брутян всегда рады видеть 13-летнего сына Тимофея и 10-летнюю дочь Мию у себя в гостях.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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