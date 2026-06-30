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Организм просто сдался в один момент: экстремальная диета Аллы Довлатовой привела к тяжёлой болезни

Шоу-бизнес

Телеведущая и актриса Алла Довлатова рассказала о своём опыте экстремального похудения. В 2017 году, после рождения дочери Маши, она села на строгую диету, чтобы за четыре месяца вернуть форму к театральному сезону. Однако голодовка обернулась серьёзными проблемами со здоровьем.

Алла Довлатова
Фото: thebestphotos.ru/21/03/2013/vostok-delo-tonkoe/ by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Алла Довлатова

По словам артистки, строгие ограничения в питании на фоне истощения организма привели к тому, что она заболела вирусной пневмонией. Болезнь протекала тяжело, и во время лечения Довлатовой пришлось много есть, из-за чего она набрала восемь килограммов.

"На фоне истощения организма голодовкой заболела вирусной пневмонией, которую очень тяжело перенесла", — поделилась знаменитость в беседе с "Леди.Mail".

После выздоровления артистка обратилась к эндокринологу, который прописал ей уколы для похудения. С их помощью она вернулась в добеременную форму. Однако, по словам Довлатовой, это был разовый случай: с тех пор она больше не прибегала к подобным препаратам, предпочитая поддерживать фигуру спортом и сбалансированным питанием.

"Сегодня же я не вижу для себя смысла в этом препарате (а точнее, в его аналогах, потому что конкретно то лекарство несколько лет назад перестало продаваться в России), потому что когда мне в прошлом году захотелось сбросить 5 кг, я смогла это сделать без уколов", — отметила телеведущая.

Довлатова подчеркнула, что инъекции для похудения могут быть оправданы только в случаях, когда нужно сбросить 15 килограммов и более, и обязательно под наблюдением врача. Она призвала не экспериментировать с такими препаратами самостоятельно, поскольку это может навредить здоровью.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 77-летняя Алла Пугачёва перенесла две операции на сердце в европейской клинике и отказалась от всех выступлений. По данным канала, после хирургического вмешательства певицу мучают одышка и боли в груди, а любые нагрузки теперь противопоказаны.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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