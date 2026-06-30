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Двадцать лет молчания впустую: случайная встреча заставила Киркорова и Шаляпина забыть старые обиды

Шоу-бизнес

Филипп Киркоров и Прохор Шаляпин спустя почти два десятилетия после ссоры наконец помирились. Артисты опубликовали совместное видео, в котором тепло пообщались, вспомнили о многолетней паузе в отношениях и с улыбкой обсуждали прошлые обиды.

Филипп Киркоров на РНМП
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Филипп Киркоров на РНМП

В начале ролика Киркоров с улыбкой отреагировал на встречу: "Какие люди встретились мне здесь", — сказал артист, после чего удивился, что Шаляпин стал выше него. "Ты всегда был выше меня", — пошутил Прохор. Во время разговора певцы вспомнили, что не виделись около 20 лет, и Шаляпин предложил оставить прошлое позади.

"А вот если бы не Яна, мы бы не поссорились. Ну ладно, Филипп, я предлагаю помириться", — сказал Прохор, имея в виду продюсера Яну Рудковскую.

В ответ Киркоров заявил, что настоящей ссоры между ними не было: "Мы с тобой ссорились? Нас хотели поссорить. Но им не удалось", — ответил артист, после чего назвал Шаляпина "моим мальчиком" и по-дружески поцеловал его в висок.

Конфликт между звёздами произошёл ещё в 2006 году. Тогда Шаляпин случайно услышал разговор Киркорова с медиаменеджером Ларисой Синельщиковой, в котором якобы обсуждалась финансовая ситуация вокруг Димы Билана. Прохора возмутило услышанное, а также то, что Киркоров после того разговора сделал вид, будто ничего не происходило. Это и стало причиной многолетнего недопонимания.

Напомним, всего несколько дней назад Прохор Шаляпин в интервью Елене Ханге заявлял, что именно Киркоров и продюсер Виктор Дробыш разрушили его карьеру два десятилетия назад.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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