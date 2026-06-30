Обычная травма обернулась кошмаром: обследование выявило скрытую угрозу для жизни телеведущей

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в Telegram-канале поделилась подробностями восстановления после травмы руки. Спустя полгода после инцидента она прошла обследование у врача и была удивлена, что проблема оказалась гораздо глубже, чем предполагалось изначально.
По словам Сябитовой, её рука действительно заживает, однако врач сообщил, что сама травма была лишь "вершиной айсберга". Теперь телеведущей предстоит выяснить истинную причину случившегося, чтобы предотвратить возможные осложнения в будущем.
"Рука заживает, но кто бы мог подумать, что причина вообще данной травмы оказалась только вершиной айсберга. Сейчас будем выяснять, что же вообще произошло и как предотвратить будущие травмы", — поделилась телеведущая.
В ближайшее время Сябитова планирует пройти МРТ, посетить невропатолога и сделать полный чекап организма. Особенно её насторожило и одновременно мобилизовало предостережение врача о необходимости предотвращать инсульты. Теперь сваха намерена всерьёз заняться своим здоровьем.
Сама травма, как уточняется в посте, произошла после участия в одном из спортивных реалити-шоу. Тогда у телеведущей заболела рука, а результаты МРТ подтвердили необходимость хирургического вмешательства.
Недавно Роза Сябитова высказалась о девушках, которые мечтают о богатом муже, чтобы жить за его счёт и не заниматься домашним хозяйством. По словам свахи, такие запросы формируются у участниц её программы под влиянием "красивых картинок" в соцсетях.
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