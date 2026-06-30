Обычная травма обернулась кошмаром: обследование выявило скрытую угрозу для жизни телеведущей

Телеведущая и сваха Роза Сябитова в Telegram-канале поделилась подробностями восстановления после травмы руки. Спустя полгода после инцидента она прошла обследование у врача и была удивлена, что проблема оказалась гораздо глубже, чем предполагалось изначально.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Роза Сябитова

По словам Сябитовой, её рука действительно заживает, однако врач сообщил, что сама травма была лишь "вершиной айсберга". Теперь телеведущей предстоит выяснить истинную причину случившегося, чтобы предотвратить возможные осложнения в будущем.

"Рука заживает, но кто бы мог подумать, что причина вообще данной травмы оказалась только вершиной айсберга. Сейчас будем выяснять, что же вообще произошло и как предотвратить будущие травмы", — поделилась телеведущая.

В ближайшее время Сябитова планирует пройти МРТ, посетить невропатолога и сделать полный чекап организма. Особенно её насторожило и одновременно мобилизовало предостережение врача о необходимости предотвращать инсульты. Теперь сваха намерена всерьёз заняться своим здоровьем.

Сама травма, как уточняется в посте, произошла после участия в одном из спортивных реалити-шоу. Тогда у телеведущей заболела рука, а результаты МРТ подтвердили необходимость хирургического вмешательства.

Недавно Роза Сябитова высказалась о девушках, которые мечтают о богатом муже, чтобы жить за его счёт и не заниматься домашним хозяйством. По словам свахи, такие запросы формируются у участниц её программы под влиянием "красивых картинок" в соцсетях.