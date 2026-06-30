Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти футболки захватили лето-2026: дизайнеры вернули тренды 80-х и 90-х, которые снова в моде
Новый гель заставил кость расти заново: ученые показали прорыв в лечении опасного пародонтита
Дизайнерское табу-2026: гид по вещам, которые пора забыть ради комфортной жизни
Никто не узнал: попытка Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди скрыться привела к волне насмешек
Студенческие отряды в Татарстане: перераспределение кадрового ресурса задало новый вектор развития
Амга стала эпицентром перемен: регион предъявил доказательства смены образовательного лидера
Финансовая навигация для родителей в Мордовии: как изменились условия получения региональной помощи
Карп, карась и плотва клюют как сумасшедшие: 3 ингредиента для убойной насадки
Опасная ловушка летнего зноя: ткани начали копить воду из-за критической ошибки в питании

Слишком много грязи в Сети: жест Тома Круза в сторону Виктории Бекхэм спровоцировал скандал

Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская в Telegram-канале эмоционально высказалась о скандале, разгоревшемся вокруг поцелуя руки Виктории Бекхэм голливудским актёром Томом Крузом. Момент произошёл на церемонии открытия звезды Дэвида Бекхэма и быстро разлетелся по Сети, вызвав бурную реакцию и обсуждения.

Виктория Бекхэм
Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бекхэм в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Виктория Бекхэм

Рудковская считает, что шумиха возникла на пустом месте. Она напомнила, что Круз и Бекхэмы дружат уже более двадцати лет, актёр неоднократно публично выражал уважение к Дэвиду и поддерживал его на важных событиях. Сама ситуация, по её мнению, не содержит ничего предосудительного.

"Том Круз и Бекхэмы дружат больше двадцати лет. Он неоднократно говорил, что очень уважает Дэвида, поддерживал его на важных событиях, а их семьи давно общаются. Более того, рядом с Викторией и Томом в этот момент сидели Дэвид и их дети. Если бы в этом жесте было что-то неуместное, вряд ли всё происходило бы так спокойно и естественно", — написала медиаменеджер.

Она также обратила внимание на то, что один из сыновей Бекхэмов носит имя Круз — его назвали в честь звезды франшизы "Миссия невыполнима". Этот факт, по мнению продюсера, говорит о действительно крепких дружеских отношениях между семьёй и голливудским актёром.

"Мне кажется, мы уже дошли до какой-то крайности. Поцелуй руки женщине вдруг стал поводом для обсуждений и поиска скрытых смыслов. А может, это просто красивый жест воспитанного мужчины?" — рассуждает Рудковская, призывая людей перестать видеть в каждом жесте пикантный подтекст.

Напомним, на днях Бруклин Бекхэм трогательно обратился к своей жене Николе Пельтц в шестую годовщину их помолвки на фоне полного разрыва отношений с семьёй.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Недвижимость
Идеальные стены на века: материал, который в два раза надежнее обычного гипсокартона
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Мир. Новости мира
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Последние материалы
Дизайнерское табу-2026: гид по вещам, которые пора забыть ради комфортной жизни
Никто не узнал: попытка Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди скрыться привела к волне насмешек
Студенческие отряды в Татарстане: перераспределение кадрового ресурса задало новый вектор развития
Амга стала эпицентром перемен: регион предъявил доказательства смены образовательного лидера
Финансовая навигация для родителей в Мордовии: как изменились условия получения региональной помощи
Карп, карась и плотва клюют как сумасшедшие: 3 ингредиента для убойной насадки
Опасная ловушка летнего зноя: ткани начали копить воду из-за критической ошибки в питании
Стыд за таких людей переполнил: реакция Сети на жест Пугачёвой заставила Волочкову заступиться
Регистрация — не финал: как расторгнуть договор, если в автомобиле обнаружились дефекты
Слишком много грязи в Сети: жест Тома Круза в сторону Виктории Бекхэм спровоцировал скандал
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.