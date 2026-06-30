Слишком много грязи в Сети: жест Тома Круза в сторону Виктории Бекхэм спровоцировал скандал

Продюсер Яна Рудковская в Telegram-канале эмоционально высказалась о скандале, разгоревшемся вокруг поцелуя руки Виктории Бекхэм голливудским актёром Томом Крузом. Момент произошёл на церемонии открытия звезды Дэвида Бекхэма и быстро разлетелся по Сети, вызвав бурную реакцию и обсуждения.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бекхэм в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Виктория Бекхэм

Рудковская считает, что шумиха возникла на пустом месте. Она напомнила, что Круз и Бекхэмы дружат уже более двадцати лет, актёр неоднократно публично выражал уважение к Дэвиду и поддерживал его на важных событиях. Сама ситуация, по её мнению, не содержит ничего предосудительного.

"Том Круз и Бекхэмы дружат больше двадцати лет. Он неоднократно говорил, что очень уважает Дэвида, поддерживал его на важных событиях, а их семьи давно общаются. Более того, рядом с Викторией и Томом в этот момент сидели Дэвид и их дети. Если бы в этом жесте было что-то неуместное, вряд ли всё происходило бы так спокойно и естественно", — написала медиаменеджер.

Она также обратила внимание на то, что один из сыновей Бекхэмов носит имя Круз — его назвали в честь звезды франшизы "Миссия невыполнима". Этот факт, по мнению продюсера, говорит о действительно крепких дружеских отношениях между семьёй и голливудским актёром.

"Мне кажется, мы уже дошли до какой-то крайности. Поцелуй руки женщине вдруг стал поводом для обсуждений и поиска скрытых смыслов. А может, это просто красивый жест воспитанного мужчины?" — рассуждает Рудковская, призывая людей перестать видеть в каждом жесте пикантный подтекст.

Напомним, на днях Бруклин Бекхэм трогательно обратился к своей жене Николе Пельтц в шестую годовщину их помолвки на фоне полного разрыва отношений с семьёй.