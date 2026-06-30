Люкс превратился в медленный яд для организма: Боня разрезала брендовую одежду из-за риска

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня в новом видео на своём YouTube-канале объяснила желание полностью отказаться от синтетической одежды. По словам знаменитости, она приняла это решение после того, как перебрала гардероб и обнаружила, что ежедневно носит вещи из тканей, негативно влияющих на здоровье.

Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Боня призналась, что была шокирована, когда поняла, сколько средств тратит на синтетику — от масс-маркета до люкса. В список попали вещи популярных брендов, включая нижнее бельё, спортивные костюмы и даже купальники. Особое возмущение у неё вызвало, что даже дорогие вещи из натуральных тканей сегодня — редкость.

"Это яд, который отравляет нас в течение долгих лет. А потом женщины думают, откуда столько рака, болезней, аллергий и недугов? Я начала изучать этот вопрос и поняла, что я десятки тысяч долларов трачу на синтетику. На красивые костюмчики Alo Yoga, белье Skims, вещи Chanel. Каждый купальник в мире сделан из синтетики", — посетовала Боня.

В ролике телеведущая не просто рассказала о своей проблеме, но и наглядно продемонстрировала, как избавляется от опасных вещей — она разрезала несколько предметов гардероба из синтетики. Боня призвала зрителей пересмотреть свои покупки и делать выбор в пользу одежды из натуральных материалов, которая, по её мнению, безопаснее для здоровья.

Кроме того, звезда затронула глобальную проблему — негативное влияние массового производства синтетики на экологию. Она отметила, что индустрия моды наносит огромный вред планете, и каждый потребитель может внести вклад в её защиту, просто изменив свои привычки.

Напомним, недавно Виктория Боня оказалась в центре скандала после того, как позволила себе фамильярное обращение "Никит" к режиссёру Никите Михалкову. В ответ публицист Михаил Шахназаров жёстко раскритиковал блогершу, назвав её "быдлом" и "самкой", которая пользуется вниманием лишь благодаря своим кураторам.