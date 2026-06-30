Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Внутренние часы дали опасный сбой: почему привычные методы борьбы с бессонницей не работают
Хватит диктовать правила: создатель "Йеллоустона" публично унизил боссов Голливуда и Marvel
Последствия сильных дождей: как Тамбовские аграрии завершили посевную кампанию
Надежда Бабкина победила в суде: МЧС не сможет требовать восстановление бомбоубежища
Закулисные сделки: Кремль не будет раскрывать, в каких странах РФ может закупить топливо
Крио-ферментация иван-чая: шокирующий метод, который усиливает вкус и аромат до невероятного уровня
Рабочая лошадка вернулась в строй: новую Toyota продают дешевле Lada Largus
Джинсы, которые выглядят на миллион: что носить летом 2026, чтобы не быть как все
Наличные больше не принимают: с 1 июля Нижний Новгород полностью переходит на безнал

Люкс превратился в медленный яд для организма: Боня разрезала брендовую одежду из-за риска

Шоу-бизнес

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня в новом видео на своём YouTube-канале объяснила желание полностью отказаться от синтетической одежды. По словам знаменитости, она приняла это решение после того, как перебрала гардероб и обнаружила, что ежедневно носит вещи из тканей, негативно влияющих на здоровье.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Боня призналась, что была шокирована, когда поняла, сколько средств тратит на синтетику — от масс-маркета до люкса. В список попали вещи популярных брендов, включая нижнее бельё, спортивные костюмы и даже купальники. Особое возмущение у неё вызвало, что даже дорогие вещи из натуральных тканей сегодня — редкость.

"Это яд, который отравляет нас в течение долгих лет. А потом женщины думают, откуда столько рака, болезней, аллергий и недугов? Я начала изучать этот вопрос и поняла, что я десятки тысяч долларов трачу на синтетику. На красивые костюмчики Alo Yoga, белье Skims, вещи Chanel. Каждый купальник в мире сделан из синтетики", — посетовала Боня.

В ролике телеведущая не просто рассказала о своей проблеме, но и наглядно продемонстрировала, как избавляется от опасных вещей — она разрезала несколько предметов гардероба из синтетики. Боня призвала зрителей пересмотреть свои покупки и делать выбор в пользу одежды из натуральных материалов, которая, по её мнению, безопаснее для здоровья.

Кроме того, звезда затронула глобальную проблему — негативное влияние массового производства синтетики на экологию. Она отметила, что индустрия моды наносит огромный вред планете, и каждый потребитель может внести вклад в её защиту, просто изменив свои привычки.

Напомним, недавно Виктория Боня оказалась в центре скандала после того, как позволила себе фамильярное обращение "Никит" к режиссёру Никите Михалкову. В ответ публицист Михаил Шахназаров жёстко раскритиковал блогершу, назвав её "быдлом" и "самкой", которая пользуется вниманием лишь благодаря своим кураторам.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Недвижимость
Секрет сантехников: как открутить любую деталь смесителя, если она намертво закисла
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Мир. Новости мира
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Мир. Новости мира
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Последние материалы
Собака копирует ваше настроение каждый день: вот почему тревога хозяина может стать опасной для питомца
Занзибар зовёт: с июля улететь в рай, где никто никуда не спешит можно будет прямо из Москвы
Внутренние часы дали опасный сбой: почему привычные методы борьбы с бессонницей не работают
Хватит диктовать правила: создатель "Йеллоустона" публично унизил боссов Голливуда и Marvel
Последствия сильных дождей: как Тамбовские аграрии завершили посевную кампанию
Надежда Бабкина победила в суде: МЧС не сможет требовать восстановление бомбоубежища
Люкс превратился в медленный яд для организма: Боня разрезала брендовую одежду из-за риска
Закулисные сделки: Кремль не будет раскрывать, в каких странах РФ может закупить топливо
Китайский эксперт Хань Лу раскрыл детали частного визита Лукашенко к Си Цзиньпину
Крио-ферментация иван-чая: шокирующий метод, который усиливает вкус и аромат до невероятного уровня
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.